General Motors Co dijo que si la economía de Estados Unidos continúa recuperándose de la pandemia del coronavirus y la industria automotriz no experimenta más paradas de producción, el mayor fabricante de automóviles del país debería ser capaz de generar suficiente efectivo para pagar un préstamo de US$ 16,000 millones para fin de año.

“Obviamente, todavía es una situación muy fluida, como ustedes saben, y estamos observando el virus, la economía y su impacto en la industria en general muy de cerca”, dijo la presidenta financiera Dhivya Suryadevara .

Suryadevara habló después de que GM presentara una pérdida menor a la esperada en el segundo trimestre gracias a las sólidas ventas de camionetas de alto margen y la agresiva reducción de costos, factores que ayudaron a mitigar el impacto de un cierre forzado que paralizó sus plantas de América del Norte durante ocho de las 13 semanas en el trimestre.

Los resultados mejores de lo esperado hicieron que las acciones de GM subieran 3.8% en las operaciones previas a la apertura del mercado.

GM no proporcionó un pronóstico de ganancias para el año, pero dijo que terminó el segundo trimestre con US$ 30,600 millones en efectivo.

Suryadevara dijo que si la economía de Estados Unidos continúa recuperándose, GM debería generar un flujo de efectivo de entre US$ 7,000 millones y US$ 9,000 millones durante la segunda mitad del año.

GM informó una pérdida neta para el trimestre de US$ 758 millones, o 56 centavos por acción, por debajo de una ganancia de US$ 2,400 millones, o US$ 1.66 por acción, un año antes. Sobre una base ajustada, la pérdida fue de US$ 806 millones.

Excluyendo ítems únicos, GM reportó una pérdida de 50 centavos por acción, mientras que los analistas esperaban una pérdida de US$ 1.77 por acción.