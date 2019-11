Al tercer trimestre de este año, las inversiones en startups en el Perú superaron en 24% el monto de lo invertido en todo el 2018, alcanzando los US$ 11.3 millones, reportó la Asociación Peruana de Capital Semilla y Emprendedor (Pecap).

Alaín Elías, presidente de Pecap, destacó en dicho trimestre el mayor involucramiento del sector corporativo. “Por un lado, la fintech peruana Independencia cerró una inversión por un millón de dólares por parte de Credicorp. Esta operación se suma al historial de Credicorp en el sector fintech en lo que va del año, en el que anteceden la compra de Culqui y la compra de la línea digital de Multicaja en Chile, ambos en el primer trimestre de este año”, dijo Elías.

Asimismo, en el Perú Venture Capital Conference, Belcorp anunció el lanzamiento de Belcorp Ventures, fondo de capital emprendedor corporativo que ya ha realizado cuatro inversiones en startups internacionales ligadas a las líneas de negocio de la corporación.

El especialista agregó que para el cierre del 2020 se proyecta que la inversión en este ecosistema alcance los US$ 15 millones.

Inversión extranjera

Pecap destacó que las inversiones de fuente extranjera representan ya un 58% del total de inversiones hasta el tercer trimestre. Elías refiere que en etapas tempranas del 2016 la inversión extranjera no representaba la mayor parte de la inversión como se observa en la actualidad.

“Lo que sucede es que están invirtiendo en startups más desarrolladas. Es decir, aquellas que estén levantando más de US$ 2 millones. En la banda de inversiones entre US$ 2 millones y US$ 5 millones no hay fondos de venture capital establecidos en el Perú, y por ende esa brecha está siendo cubierta por los fondos internacionales”, indicó.

Comentó que los más de US$ 10 millones invertidos de fuente extranjera representan una oportunidad para los fondos de capital emprendedor locales. “Iniciativas como el Fondo Capital Emprendedor, incluido en el Plan Nacional de Competitividad y Productividad, son críticas tanto para el desarrollo de la oferta de capital emprendedor como para mejorar el acceso a capital de startups peruanas”, dijo.

Tipos de inversores

Según datos de la Pecap, la inversión ángel sigue siendo la principal fuente de capital para startups peruanas, seguida por un crecimiento acelerado de los fondos de inversión. Estos últimos han tomado más protagonismo por el mayor tamaño de rondas de crecimiento internacional de startups peruanas como Crehana, Keynua e Independencia, anotaron.

Elías explicó que si bien la inversión ángel es fundamental para financiar los primeros años de una startup, es necesaria la creación de fondos de capital. “Esta oportunidad se ratificó con las declaraciones de Softbank, que ve al Perú y América Latina como un territorio virgen para el desarrollo de compañías de rápido crecimiento”, puntualizó.

En Corto

Categorías. Respecto a las categorías de startups que están recibiendo fondos, Alaín Elías señaló que las fintech reciben muy buena cantidad de fondos, pero no son las únicas que están recibiendo fondos importantes. “El sector edtech (educación) y el e-commerce también han recibido buena cantidad de fondos”, indicó.

Precisó que las fintech reciben el 47% de las inversiones y las edtech el 37%.