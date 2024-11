La Comisión de Promoción del Perú para la Exportación y el Turismo (Promperú) indicó que veintiséis fondos de inversión extranjeros -provenientes de Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Estados Unidos, Guatemala, México, Paraguay y Puerto Rico- se reunirán con startups y fondos de venture capital peruanos dedicados al desarrollo tecnológico para evaluar oportunidades de negocios durante el 4to Encuentro de Inversiones en Alta Tecnología.

El evento, que se llevará a cabo hasta el 5 de noviembre, busca facilitar el acercamiento entre emprendedores y potenciales inversionistas extranjeros a través de ruedas de negocios en las que los representantes de las startups y los fondos de venture capital del Perú explicarán sus modelos de negocios, el rendimiento alcanzado y el potencial que poseen, a fin de obtener inyección de capital.

Con ello, se busca posicionar al país como destino atractivo para la inversión extranjera directa en el sector Alta Tecnología y promover el crecimiento del ecosistema emprendedor de tecnología e innovación nacional.

“Esta cuarta edición del Encuentro de Inversiones en Alta Tecnología ofrecerá una valiosa oportunidad para que startups y fondos de venture capital peruanos, que apuestan por la generación de soluciones tecnológicas y la innovación constante, encuentren socios estratégicos que les permita crecer”, aseguró Daniel Córdova, director de Promoción de Inversiones Empresariales de Promperú.

Durante la rueda de negocios del 4 de noviembre, 35 startups nacionales se reunirán con 19 fondos de venture capital extranjeros con la finalidad de conseguir que inviertan en sus emprendimientos.

Mientras que, el martes 5 de noviembre, 11 fondos de venture capital nacionales, que invierten constantemente en emprendimientos tecnológicos en el mercado peruano, sostendrán reuniones con 7 limited partners internacionales para poder conseguir más financiamiento.

Inversión extranjera en Alta Tecnología

En el periodo 2004 - setiembre 2024, se registraron US$ 427 millones de inversión extranjera directa en el sector Alta Tecnología peruano a través de 121 proyectos ejecutados por 112 empresas. Esta inversión generó un estimado de 7,507 puestos de trabajo directos en nuestro país.

En dicho periodo, los países que más registraron inversiones en Alta Tecnología fueron Estados Unidos (US$ 80.6 millones) España (US$ 78 millones), Argentina (US$ 59 millones), Chile (US$ 50.5 millones) y Costa Rica (US$ 30.9 millones).

Los subsectores con mayor cantidad de proyectos registrados fueron edición de software (60 proyectos), servicios de programación a medida (32 proyectos), internet publishing y web search (22 proyectos), y videojuegos (5 proyectos).