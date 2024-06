Jain Global comenzará a cotizar el 1 de julio, según fuentes al tanto. Entre los inversionistas se incluyen fondos de dotación, fundaciones, oficinas familiares, plataformas patrimoniales bancarias y fondos soberanos.

El estreno pone la guinda a un año muy activo para Jain, ex codirector de inversiones de Millennium Management, que ha viajado por todo el mundo promocionando su fondo. Su objetivo inicial era recaudar hasta US$ 10,000 millones. Sin embargo, tras tener dificultades para alcanzar ese objetivo, bajó las comisiones a los clientes para atraer inversionistas y redujo su objetivo a entre US$ 5,000 millones y US$ 6,000 millones.

Un representante de la empresa declinó hacer comentarios.

Incluso con el menor objetivo, Jain Global es el mayor lanzamiento desde 2018. Superó al también ex Millennium Diego Megia, cuyo fondo Taula Capital Management comenzó a cotizar este mes con US$ 5,000 millones. Megia escindió su grupo macro de Millennium y recibió US$ 3,000 millones de su antiguo empleador.

Jain ha estado recaudando fondos en un entorno difícil, ya que las tasas de interés siguen siendo elevadas y las operaciones se han desacelerado. Los nuevos fondos de cobertura también enfrentan la dura competencia de fondos multiestrategia más grandes con un historial consolidado.

Mix de estrategias de Jain Global una vez invertido todo el capital.

A pesar de estos obstáculos, Jain Global está comenzando a lo grande: contrató a 215 personas, incluidos 42 administradores de cartera. La empresa cuenta con siete negocios que comenzarán a operar el 1 de julio, incluido un negocio en Asia-Pacífico que esencialmente actuará como plataforma multiadministrador y negociará seis estrategias, cuyas ganancias irán al fondo de Jain.

La empresa recaudó dinero a través del llamado fondo de disposición, lo que significa que utilizará el efectivo según sea necesario durante un año.

El fondo ExodusPoint de Michael Gelband sigue disfrutando de la distinción del mayor debut de la historia de un fondo de cobertura. Gelband, otro exoperador de Millennium, recaudó US$ 8,000 millones para un fondo multiestrategia que comenzó en 2018 y tiene negocios de renta fija y acciones.

Jain lanzó su propia firma después de dejar Millennium, donde compartió el título de director de inversiones con el fundador, Izzy Englander. Durante sus siete años en la empresa, ayudó al gigante multiestrategia a impulsar nuevas estrategias, reclutar, actualizar tecnologías y desarrollar su libro central de riesgos. Durante su gestión, los activos de Millennium se duplicaron hasta unos US$ 60,000 millones.

Antes de Millennium, Jain trabajó más de dos décadas en Credit Suisse Group AG, donde ocupó varios cargos directivos, entre ellos el de director mundial de operaciones por cuenta propia y el de responsable global de gestión de activos.

