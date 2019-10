En la actualidad, la gran mayoría de empresas peruanas viven lo que se conoce como transformación digital, esta es una necesidad de la organización para seguir creciendo y mantenerse a la par de las demás empresas. Sin embargo, no es un proceso fácil de llevar a cabo y tampoco existe un camino delimitado que garantiza el éxito para las organizaciones.

La empresa Laboratoria realizó una investigación a más de 1,300 trabajadores de cientos de empresas peruanas y de Latinoamérica para determinar cómo se está viviendo estos procesos de transformación dentro de las empresas.

Así, el estudio evidenció que el 65% de los trabajadores de grandes empresas indican que su compañía empezó invirtiendo en tecnología o en metodologías para el desarrollo de productos digitales. Solo el 25% señaló que el primer paso de la transformación fue la alineación de objetivos y determinar los roles de cada uno de los colaboradores.

Ana María Martínez, CMO de Laboratoria, explica que una de las razones por las que las empresas inician apostando por la inversión en tecnologías puede estar relacionada al buzzword “transformación digital”, que ha confundido y limitado a muchas empresas.

“Transformación digital se puso de moda hace unos tres años y Perú se interesó demasiado por el tema. De hecho, es el país de habla hispana que más lo busca en Google (relativo a su total de búsquedas). El problema es que al ser un buzzword, no tiene un origen y significado claro y la mayoría de la gente ha interpretado que se trata de transformarse en lo digital o tecnológico (pues es lo que el término transmite)”, dijo.

Claudia Alfaro, Corporate Training Director de Laboratoria, precisa que uno de los tipos de tecnología por los que más están apostando las empresas peruanas, es aquel que permite la interconexión entre los colaboradores.

“En cuanto a tecnología, lo que más se suele escuchar es la compra de paquetes que permite la colaboración de los empleados entre ellos. El problema de elegir empezar con la tecnología, es que la tecnología por sí sola no resuelve los problemas. No importa si he comprado tecnología para machine learning y haber contratado al mejor Científico de Datos, si es que la data está desordenada alrededor de la empresa, no hay claros dueños, y nadie quiere compartirla”, precisa la ejecutiva.

Alfaro agrega que las metodologías, al igual que la tecnología, no pueden hacer el cambio de por sí. Los marcos de trabajo son una buena guía para empezar, más no tienen la “receta secreta”. Explica que cada equipo debe descubrir eso, y si no tiene la mentalidad y habilidades para hacerlo, no importará en cuántas metodologías esté capacitado.

“No es la tecnología lo que inicia la transformación, es la mentalidad de tus colaboradores, el empoderamiento y un norte claro lo que hará que tu empresa se transforme continuamente”, refiere.

¿Qué frena la Transformación en las empresas?

El estudio de Laboratoria también indagó sobre los motivos que dificultan los procesos de transformación digital dentro de las empresas, la cultura tradicional aparece como el principal obstáculo para el 40% de pasantes a gerentes y un 29% para directores. También aparecen como barreras, la burocracia, la falta de estrategia y la falta de talento. Estos cuatro obstáculos son mencionados por más del 80% de los entrevistados. La falta de talento es considerada una barrera por el 24% de directores.

Respecto a si la falta de apoyo de gerencia no es un mayor inconveniente en los procesos de transformación digital o es solo una percepción de las empresas, Ana María Martínez, CMO de Laboratoria, aclara que efectivamente, solo el 5% indicó que “la falta de apoyo de la alta gerencia” era un obstáculo. No obstante, resalta que esto no quiere decir que los líderes están haciendo todo bien.

“Los dos obstáculos más mencionados son una cultura tradicional o políticas burocráticas en la empresa (por más del 50% de los encuestados). Y en esto, los gerentes tienen que dar el primer paso, dejando atrás la mentalidad tradicional y la forma tradicional de gerenciar”, comenta Martínez.

El estudio también destaca “Los 5 motores de la transformación”:

1. Una cultura de aprendizaje y mejora continua, como la base de todo.

2. Talento que aprende navegado la incertidumbre y adaptándose al cambio.

3. Una estrategia de negocios que impulsa la innovación más allá de la industria actual, explorando nuevos espacios de valor.

4. Una estructura organizacional que permite que la empresa actúe como un organismo vivo que aprende y se adapta.

5. Equipos de tecnología y plataformas que agilizan la organización, disponiendo los sistemas y la información para el uso de todos.

Retos

Sobre como cómo se puede fomentar más talento con competencias digitales en Perú, Claudia Alfaro considera que se debe evitar hablar del propio término “competencias digitales”.

“Sí, la tecnología será de gran ayuda para nuestra formación y crecimiento de habilidades, pero lo que más le falta desarrollar a las personas son habilidades propias de un humano. Lamentablemente, el sistema educativo actual nos ha llevado a pensar y a ´aprender´ como máquinas, más no a desarrollar las habilidades que nos ayuden a aprender solos”, dice.

Señala que algunas de las habilidades que debe tener el talento del futuro son la creatividad, resolución de problemas, pensamiento crítico, manejo de la incertidumbre y poder trabajar con personas que las complementen.

“Una persona que pueda desarrollar esto junto con una mentalidad de crecimiento (Growth Mindset), es la que mejor podrá aprender cualquier tecnología o especialidad que se requiera luego”, comenta Alfaro.

El estudio completo elaborado por Laboratoria se publicó en su E-Book ‘Transformación en la era digital y los cinco motores del cambio’. Puedes encontrarlo aquí.