De enero a octubre del año en curso, TTR contabilizó un total de 100 transacciones de M&A, capital privado, capital de riesgo y adquisición de acciones que involucran a empresas peruanas o se realizaron en Perú. De ellas, cinco correspondieron a octubre. El número total de transacciones a ese mes refleja una caída de 1.96% frente a la cifra alcanzada en el mismo periodo de 2022.

Entre las mencionadas adquisiciones, 18 corresponden a empresas peruanas que compraron compañías, participaciones o activos en el exterior. Esta cifra destaca por ser mayor que la de los cuatro años previos, a pesar de abarcar solo el periodo enero - octubre, mientras que en el periodo anual íntegro de 2022 el número de operaciones outbound fue de 17, en el 2021 sumaron 11, en el 2020 se repitió dicha cifra y en el 2019 (es decir, antes de la pandemia), se contabilizaron 16 operaciones. Teniendo en cuenta la posibilidad de que se realicen más adquisiciones en noviembre y diciembre, el número podría llegar a ser significativamente superior al de años previos.

Los sectores con más adquisiciones

Los sectores más dinámicos en compras en el exterior por parte de empresas peruanas son los de manufactura, en el que se registraron cuatro operaciones, banca e inversiones (3), software específico para industrias (3) e ingeniería en construcción (3). Asimismo, los destinos más frecuentes son México (con cinco operaciones), Colombia (4), Estados Unidos (3) y Chile (3). Un ejemplo destacado de este tipo de transacciones se produjo en agosto, cuando el peruano Grupo Unacem anunció la compra, por US$ 317 millones, de la planta integrada Tehachapi, que era propiedad de Martin Marietta Southern California Cement LLC.

Luis Vargas, socio del área corporativa y M&A del estudio de abogados DLA Piper Perú, sostuvo que frente a la recesión que vive el país, las corporaciones peruanas más grandes están optando por expandirse en el exterior en vez de seguir concentrando sus capitales, y por lo tanto sus riesgos, en el mercado peruano. “Perú nunca ha sido un referente en este tipo de adquisiciones (outbound), como lo son países como Estados Unidos, por ejemplo, que tienen a grandes empresas invirtiendo en diversas partes del mundo; pero hoy en día si una empresa peruana tiene posibilidades de crecer, de invertir, es mucho más probable que lo haga afuera, en Estados Unidos, Chile, Colombia o Brasil, que les ofrecen más estabilidad; o en México, que es un mercado mucho más grande”, declaró a Gestión. También sostuvo que la mayoría de los países latinoamericanos mencionados ofrecen la ventaja de tener un público con idiosincrasia similar a la del peruano.

Agregó que estas inversiones se dan principalmente en sectores como banca, software o ingeniería en construcción debido a que estos se encuentran entre los menos afectados por la situación económica global. Por ende, continúan siendo atractivos.

Por su parte, Susan Castillo, socia especialista en Derecho Corporativo de Payet Rey, Cauvi, Pérez Abogados, indicó que “claramente” hay una tendencia a comprar empresas o activos en el exterior por la necesidad de las compañías peruanas de diversificar sus riesgos. En varios casos, las compañías venden participaciones en sus firmas en Perú para invertir ese capital en otro país.

“Las empresas han perdido el miedo a entrar a nuevos mercados por medio de adquisiciones de empresas”, afirmó. Al respecto, añadió que los sectores en los que más se está evidenciando este interés son energía, agroindustria, cemento, tecnología y software.

Tanto Vargas como Castillo coincidieron en señalar que, al no haber expectativas de una mejora en la situación económica de Perú para los próximos meses, esta tendencia hacia un aumento de adquisiciones outbound continuará el próximo año.

Por otro lado, Castillo señaló que las transacciones inbound, outbound o domésticas están presentando tickets menores que en el pasado. Ahora van de los US$ 5 millones hasta los US$ 50 millones, mientras que son poco frecuentes los tickets de US$ 300 millones o más, puesto que invertir semejantes volúmenes es un riesgo que hoy muchas empresas dudan en asumir.

Por esta misma razón, las transacciones ahora tardan ocho o nueve meses en cerrarse, cuando antes podían concretarse en tres o como máximo en seis meses. “La revisión de la situación de una compañía ahora es mucho más exhaustiva, pues el comprador tiene más cuidado de no asumir riesgos innecesarios”, sostuvo la especialista.

