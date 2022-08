La inflación en Lima Metropolitana a doce meses pasó de 8.81% en junio a 8.74% en julio, en línea con el descenso esperado por algunos analistas y por el Banco Central de Reserva (BCR), el cual prevé también un retorno a la meta (entre 1% y 3%) en el tercer trimestre del 2023 (desde junio del 2021 se estuvo fuera de este rango). A nivel nacional también hubo una caída pues pasó de 9.32% a 9.28% en el sétimo mes del año, según datos del Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI).

Rediseño de productos y cadena logística

Oliveros señaló que, y más a nivel de mediana y gran empresa, se está optando por un rediseño de los productos ante la actual coyuntura. “Es decir, por ejemplo, si antes se utilizaban insumos importados, cuyo precio ha subido, se trata de negociar o conseguir un proveedor más barato, o algún producto similar que no afecte la calidad”, anotó.

Según el BCR, por el incremento de la cotización del petróleo, principalmente, desde el año 2021, así como por las restricciones de la pandemia del COVID-19 (que limitan el acceso a otros insumos básicos), se elevó el costo de los insumos industriales. En lo que va del año, hasta junio del 2022, el aumento fue de 7.1% y en el 2021 de 34.4%.

En ese sentido, manifestó Oliveros, el rol de los jefes de compra, y logísticos se ha vuelto un elemento crítico de las operaciones, pues sobre todo ahora se busca una mayor eficiencia en los costos.

“Se ha tenido foco en la revisión de la cadena de suministros, tratando de identificar donde se pueden abaratar costos, tratando de tener una mayor cercanía de los proveedores. Incluso se juega con la idea de poder dar paso a figuras de integración vertical, en donde se compra a una empresa proveedora de insumos para ser más eficiente, y así producir el producto a un menor costo”, indicó.

Pricing y coberturas

En cuanto a la fijación de precios, hay algunos productos o servicios a los que la empresa puede transferir en mayor medida el aumento de costos de producción al consumidor final, mientras que en otros es más difícil. Esto representa un reto respecto a mantener los márgenes de ganancia y la participación de mercado, señaló Oliveros.

“Hay empresas que se apoyan en la fortaleza de su marca y suben los precios fácilmente, siendo esto lo óptimo. En caso de no hacerlo, se observan tácticas como salir al mercado con un producto low-cost. Es decir, se comienza a producir una marca alternativa de tal manera que la marca premium no se castiga, y se penetra el mercado de otra forma. Aún no se ha visto de manera importante en el Perú, pero sí en otros países, por lo que sería esperable que pase localmente”, opinó.

Agregó que, en el caso de las mypes, el escenario de mayores costos es más complicado en el Perú por su poca capacidad de negociación con proveedores, y que, a su vez, es más difícil que estas suban precios, porque aún quieren abrirse participación en el mercado.

Más vinculado al tipo de cambio (elemento aún volátil y que influye en los costos de las empresas que importan insumos o productos), Oliveros señaló que hay empresas que lo están gestionando a través de derivados financieros como forwards. Asimismo, señaló que, particularmente en empresas de servicios en el país, se está optando por ofrecer sus precios en dólares por la volatilidad de la moneda local.

“Hay algunas empresas de servicios que ofrecen sus tarifas en dólares, y no sería extraño que empresas que ofrecen insumos (que negocian con otras empresas) salgan con precios en dólares”, manifestó.

Relación con el personal

La inflación genera un problema en la medida que el personal tiene un ingreso con menor capacidad adquisitiva o de compra, lo que genera un reto para retener el talento y tener sostenido el ánimo de los trabajadores, lo que influye en su productividad. En ese sentido, el rol del área de recursos humanos de las empresas ha pasado a tener más relevancia, señaló el representante de EY.

“Hay empresas que tratan de mejorar sus compensaciones y otras con más énfasis en hacer sentir cómodo al trabajador a través del clima laboral. Están tratando de que se sepa que hay una gestión que busca compensar la pérdida de su poder compra”, anotó.

Incertidumbre política

Hasta ahora se ha observado que en la mediana y gran empresa no hay convicción para embarcarse en nuevos proyectos de expansión o planes de crecimiento y eso es en gran medida por la incertidumbre que instala la esfera política y su impacto en la economía, señaló Oliveros.

Cabe indicar que, según datos de la Encuesta de Expectativas Macroeconómicas del BCR, todos los indicadores de situación actual (manteniéndose en el tramo pesimista) y expectativas empeoraron en junio, con excepción de situación de la empresa y contratación de personal a tres meses. Asimismo, el indicador de expectativa sobre la economía a tres meses está 15 meses consecutivos en el tramo pesimista (índice menor a 50).

En relación a ello, entidades como Macroconsult esperan una caída de la inversión privada de 3.3% en el 2022 y de 2.3% en el 2023. Analistas señalan que las proyecciones de contracción de la inversión se explican en gran parte por el pesimismo de las empresas ante el actual frente político.

“Vemos que las empresas están priorizando mejorar lo que ya se tiene, buscan eficiencia, mejorar los costos y vender más en la misma operación. Entonces, se enfocan en lo que ya tienen, pero no en expandirse de manera local”, explicó.

Agregó que, se ha visto también un “apetito” de comenzar a diversificar e internacionalizar las operaciones. “Se ha observado un interés en buscar oportunidades en países vecinos como Ecuador, o ir a Centroamérica como consecuencia de la poca claridad que hay localmente. Se están buscando países cercanos en donde la idiosincrasia sea parecida”, concluyó.

