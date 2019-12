Los servicios de TV por streaming se hacen cada vez más populares entre los consumidores peruanos y el mercado se dinamizará aún más con la llegada de nuevos competidores el próximo año.

De acuerdo a un estudio elaborado por CCR Cuore, el 35% de limeños ya cuenta con algún servicio de video streaming. “Con la mayor penetración de Internet por cable, la televisión por cable está empezando a ceder espacio a estos servicios”, señaló Lydije Rosas Krapec, directora de estudios de CCR Cuore.

La ejecutiva precisó que debido a las características de este servicio muchos limeños tienen cuentas compartidas o más de un servicio de streaming. Asimismo, el estudio evidenció que el 75% de estos limeños considera que se ve menos TV (señal abierta o cable ) en su hogar.

Esta ligera reducción de televisión por cable tiene mayor incidencia en los niveles socioeconómicos más altos, que es también donde el servicio de streaming tiene mayor participación.

Netflix

Según datos del estudio, el servicio de video streaming más popular entre los limeños es Netflix. El 60% de limeños del NSE A y el 55% del B cuentan con esta plataforma. Le siguen YouTube Premium y otras plataformas.

Rosas explicó que el porcentaje de limeños con un servicio de streaming se incrementará, pero no se proyecta que la base de clientes de Netflix se incremente significativamente.

“El próximo año ingresarán nuevas plataformas al mercado —como Disney y Fox—, esto hará que la torta de participación se reparta más; considero que Netflix se mantendrá estable en su market share o podría incluso retroceder en el mercado limeño”, apuntó la ejecutiva.

En tanto, alrededor del 20% de usuarios de TV streaming consideraría dejar de contratar su servicio de TV cable en los próximos 12 meses.

Televisión por cable

El estudio de CCR Cuore también indagó sobre la penetración del servicio de TV cable entre los limeños.

Así, se supo que el 79.2% de limeños cuenta con este servicio, convirtiéndose en el de mayor penetración en los hogares. En el NSE A la penetración llega a un 100%; es en el sector D donde hay menor presencia.

En esa línea, el principal motivo para no tener televisión por cable es el alto costo; no obstante, ya existe un 4.8% que señala que no cuenta con cable debido a que solo se utiliza Internet en su hogar y un 1% que solo utiliza un servicio de streaming.

“La televisión por cable aún incorpora nuevos usuarios, pero las plataformas de streaming ya representan una competencia directa para estos operadores”, explicó.

Además, del grupo de limeños que no cuenta con TV cable, el 37.3% sí tuvo el servicio previamente, pero lo canceló; de ellos, un 25% afirma que en su hogar ya no se mira mucha televisión.

Sobre los operadores que compiten en este mercado, Movistar lidera los servicios de Internet, telefonía fija y cable.

OtroSí Digo

Dispositivos. Respecto a los dispositivos más utilizados para acceder a los servicios de video streaming, los smart TV son los preferidos por los limeños, seguido de los smartphones, computadoras y tabletas. “Los smartphones se están volviendo más importantes para este tipo de servicios y ya ocupan el segundo lugar; particularmente en los segmentos más bajos donde la presencia de smart TV disminuye ligeramente”, comentó Lydije Rosas.

Ficha Técnica

Muestra: 500 casos de hombres y mujeres limeños entre 18 y 65 años pertenecientes a los NSE A2, B, C y D.

Fecha: 30 de octubre al 6 de noviembre del 2019.

Tipo: Cuantitativo.