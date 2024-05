De acuerdo al reporte ”Panorama Logístico-Industrial” de Cushman & Wakefield, al cierre del primer trimestre de este año, el inventario total de área entregada en parques industriales ascendió a 1,478 hectáreas. En detalle, el 50.7% se encuentra distribuido en Lurín, el 25.3% en Huachipa Este y el 24.1% en Chilca.

Asimismo, del total de superficie desarrollada y puesta en venta, el 23.1% se encuentra disponible. De esta área libre, el 48% está en Chilca, seguido de Huachipa Este (27%) y Lurín (25%). Comparada con los resultados obtenidos hace seis meses, la tasa de vacancia se redujo en 1.5 puntos porcentuales, es decir, se absorbieron más de 160,000 metros cuadrados, lo cual demuestra que este rubro continúa siendo dinámico.

Denise Vargas, market research coordinator de Cushman & Wakefield, sostiene que el buen movimiento en las ventas se debe a que desde la época de la pandemia los desarrolladores comenzaron a ofrecer lotes menores de entre 1,000 a 5,000 metros cuadrados. Con esta apuesta, más del 50% de lo comercializado en los últimos años se generaron por estos tamaños, los cuales son demandados principalmente por la pequeña y mediana empresa .

“De las ventas que se han ido moviendo, más de la mitad son de tamaños menores. Los desarrolladores cada vez ven más las opciones de poder mirar lo que el ocupante o comprador desea para poder ofrecérselo, en la medida que su oferta se pueda acomodar a ello ponen a disposición una mayor variedad de productos”, comentó Vargas a Gestión.

Si se continúa con esta tendencia, la tasa de vacancia podría reducirse entre 1 a 1.5 puntos y cerraría el 2024 en 21.6% . Es decir, la representante de Cushman & Wakefield estima que se podrían vender entre 140,000 a 200,000 metros cuadrados en un escenario optimista , sin embargo, dependiendo del tipo de transacciones que se concreten, esta cifra podría elevarse. La mejor perspectiva para este rubro se explica también por el entorno económico favorable, lo cual puede ser aprovechada para mejorar estos indicadores en el corto plazo.

La experta comentó que, si bien hay parques industriales que tienen un modelo de negocio enfocado a lotes que superan los 10,000 m2, hay varios que han optado por vender paños más pequeños y a la fecha están teniendo una rotación importante. “Sumado a ello, también brindan facilidades de financiamiento, lo que también impulsa un poco más las ventas”, agregó.

Datos de los parques industriales. Fuente: Cushman & Wakefield

Precios se mantienen

Al término del primer trimestre, el precio de venta promedio de los lotes en parques industriales se mantuvo estable en US$ 134 por metro cuadrado en las tres principales zonas en donde se desarrolla este mercado. El rango mínimo es de US$ 70 en Chilca y el máximo en US$ 200 en Lurín para espacios que se encuentran en etapas consolidadas.

El reporte de Cushman & Wakefield también precisa que el ticket promedio del metro cuadrado en Lurín es de US$ 166, mientras que en Chilca y Huachipa se ubican en US$ 118 y US$ 130, respectivamente. No obstante, añade que estos montos pueden variar según la superficie a adquirir y la ubicación en que se encuentra el lote, más allá de lo que el parque pueda ofrecer en infraestructura y servicios.

“El precio promedio se ha mantenido dentro de un rango similar. Los ajustes se dan por la ubicación de lote, la etapa en la que se encuentra, el tamaño y por el tipo de negociación que puede hacer con el desarrollador y el parque, porque a este último le conviene saber y confirmar quienes van a ocupar los espacios porque eso también le da prestigio. Tener a ciertas empresas les favorece porque van a solicitar paños de tierras más grandes”, anota Vargas.

Cushman & Wakefield puntualizó que, al haber una oferta más variada en cuanto al tamaño de los lotes, algunos desarrolladores ofrecen facilidades en el proceso de compra, como descuentos, una menor tasa de interés o una cuota inicial más baja.

El dato:

Aporte. Las mejores perspectivas económicas para este 2024 también repercutirán positivamente en la venta de lotes en parques industriales, según Denise Vargas.

Temas que te pueden interesar sobre parques industriales:

SOBRE EL AUTOR Christian Alcalá Comunicador social licenciado en la Universidad de San Martín de Porres. Actualmente redacto para la sección de negocios del diario Gestión.