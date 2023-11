“En 2022 se vendió 370,000 metros cuadrados y para este año se proyecta que (el área vendida) va ser menor”, acotó el jefe de investigación de la consultora Binswanger, Juan Ruiz.

Hasta hace ocho años, los compradores habituales de más de 200,000 metros cuadrados eran grandes empresa, como Falabella o Molitalia, así como fondos de inversión. “Hasta el 2017 se dio la demanda de las grandes empresas. Tras ese año empezó la adquisición de metros cuadrados cada vez más pequeños”, manifestó.

A la fecha, el 70% de la compra de lotes en parques industriales es de menos de 5,000 metros cuadrados, debido a que la demanda se concentra ahora en empresas medianas y pequeñas, que cuentan con un menor presupuesto.

Gran parte de los adquirientes de terrenos al interior de los parques industriales son del sector logístico y manufacturero, así como de la industria alimentaria, entre otros, de los cuales algunos ya han construido sus espacios, como Falabella y Molitalia.

“No se construye de un año para otro, sino que va a depender de cómo se mueva su mercado añadido a sus estrategias a largo plazo, aunque es posible que la tasa de construcción de los terrenos en parques industriales se vaya ralentizando a consecuencia del bajo crecimiento económico. Esta viene afectando principalmente a la manufactura, un actor relevante de estos espacios”, comentó.

En los últimos dos años las construcciones al interior de estas áreas por parte de las grandes empresas han sido muy puntuales. El 2022, por ejemplo, se dio la edificación de la nave de Aceros Arequipa de 50,000 metros cuadrados.

“La mayoría de construcciones que vemos ahora son de empresas medianas y pequeñas, y una que otra grande”, puntualizó Ruiz. Una oportunidad para los parques industriales está en la demanda de los condominios logísticos. “Lo que va a promover la compra y uso de estos terrenos van a ser los condominios logísticos, que siguen creciendo y están con buenos indicadores”, puntualizó.

Acumulado

Apenas el 27% de las áreas vendidas en parques industriales ha sido edificada, detalló el ejecutivo . En concreto, de un total de 9 millones de metros cuadrados vendidos a setiembre 2023, solo 2.5 millones de metros cuadrados de terrenos se han construido.

“Si lo analizamos por zonas, Lurín y Huachipa son las más desarrolladas por su cercanía y accesibilidad, mientras que Chilca es la menos desarrollada”, reveló.

En tanto, Diego Briceño, head de Brokerage de Cushman & Wakefield, detalló que gran parte de los lotes vendidos en parques industriales aún no ha sido desarrollada o construida. Esto se denota especialmente en la zona de Chilca, ya que si ese toma como referencia dos de los tres parques industriales que están en la zona, el avance sobre lo construido y que está operando, en base a lo vendido, se encuentra entre el 19% y 30%.

En tanto, en la zona de Lurín, con tres operadores, este porcentaje puede variar, ya que existen algunos que cuentan con alrededor del 80% de sus espacios vendidos que ya están operando y otros que incluyen varias etapas (hasta tres) que cuentan con alrededor del 35% construido y en operación.

Mercado

Del total de superficie desarrollada y puesta a la venta al cierre del tercer trimestre del 2023, el 24.3% se encuentra aún disponible, de acuerdo a Cushman & Wakefield. Este indicador se mantiene alto principalmente porque gran parte de la oferta existente está relacionada a nuevas etapas

El precio de venta promedio para este trimestre se encuentra en US$ 130 por metro cuadrado. En Lurín, el precio promedio de venta es de US$ 165 por m2 y en Chilca, de US$ 117 por m2.

SOBRE EL AUTOR Karen Guardia Quispe Licenciada en Periodismo por la Universidad Jaime Bausate y Meza con 20 años de experiencia profesional. Laboró en medios de comunicación como TV Perú y Perú21. También ejerció en gremios como la SNMPE y SNI. Desde el 2016, es parte del diario Gestión.