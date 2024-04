La expectativa responde a que algunos de los proyectos atrasados (plantas) al interior de su parque industrial, localizado en el distrito de Chilca, vienen retomándose entre el último trimestre de 2023 e inicios de 2024. Además, se esperan posibles nuevas inversiones de aquellas firmas que compraron espacios en esta zona.

El parque industrial de Chilca está asentado en un área total de 230 hectáreas. “Tenemos vendido el 94% y de lo que está vendido, está ocupado aproximadamente 25%”, manifestó la ejecutiva a Gestión.

Hacia dos nuevos parques industriales

Ante dicho nivel de avance de ventas, Indupark está trabajando en el desarrollo de nuevos complejos industriales fuera de Lima. En concreto, apunta a desplegar al menos dos parques industriales, una en el norte y otra al sur del país.

“Empezarían a funcionar en un año y medio aproximadamente, ya que estamos en todo el proceso de los trámites de licencia municipal, permisos de saneamiento, entre otros, que toman tiempo. Posiblemente hacia el segundo semestre de 2026 podrían empezar operar”, comentó.

En ese sentido, Rivera precisó que cada parque industrial demandará una inversión que oscila entre US$ 25 millones y US$ 30 millones. La inversión global puede llegar a US$ 60 millones.

“Todavía no sabemos cuál va a salir primero porque depende de los trámites. Las dos ubicaciones son ideales para nosotros. Prevemos que hacia 2026 tengamos operativos tres parques industriales, por lo menos”, indicó.

Si bien Lima aún tiene metros cuadrados por absorver, la ejecutiva reconoció que no existe una buena disponibilidad de tierras para seguir desarrollando más zonas industriales en las condiciones adecuadas. “Ello nos llevó a buscar ubicaciones fuera de Lima, ya que existe una industria creciente en provincias que tienen la necesidad de parque industriales. Nuestra idea es llevar una oferta diferenciada”, finalizó.

