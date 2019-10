Como en un circo, las empresas están obligadas a sorprender al público. Y en ese desafío, Daniel Lamarre tiene clara la estrategia. Personas de diversas nacionalidades, culturas y edades, enfocadas en retarlo a él mismo.

En su primera visita a Lima para participar en el World Business Forum Lima 2019, organizado por Wobi, reconoce que no hay una fórmula mágica para la innovación, pero que la creatividad puede ser el motor de todas las industrias e inclusive del sector público.

¿Qué tipo de empresa es Cirque du Soleil?

Si miras nuestra organización, la compañía se presenta en 450 ciudades del mundo, tenemos shows permanentes en Las Vegas, Orlando y acabamos de abrir otro en China. Tenemos alrededor de 11 shows de circo alrededor del mundo todo el tiempo, y recientemente hicimos tres adquisiciones de empresas. No solo somos una compañía de circo, tenemos una diversificada compañía de entretenimiento.

¿En qué ámbitos aplican la creatividad?

En todas partes, es muy importante y no es exclusiva para Cirque du Soleil. En todas las compañías, no hay negocio sin creatividad. Es importante estimular a los empleados a venir con nuevas ideas. Es un desafío para nosotros sorprender al público, llegar con nuevas ideas y presentaciones, por ello invertimos en investigación y desarrollo.

¿Cuál es su modelo de creatividad y liderazgo?

Somos una organización internacional, tenemos personas de 49 diferentes nacionalidades, y cuando preparamos un show tenemos creativos de 20 diferentes nacionalidades, es el primer ingrediente de nuestra creatividad, diferentes experiencias y culturas. Así, creamos un show internacional, no solo sudamericano, canadiense o americano, y le das al equipo una dirección hacia dónde les gustaría explorar, y vienen con más ideas.

¿Esa filosofía ha ido cambiando?

Estamos cambiando el equipo creativo en el tiempo, no nos gusta seguir nosotros mismos, sino llevar nuevas personas, más jóvenes que desafían el “statu quo”, el tradicional espacio de entretenimiento y vengan con nuevas ideas. Me gusta tener un buen mix entre personas que tienen años en la empresa y otras nuevas, forzándolas a trabajar juntas y romper las barreras de las generaciones.

¿Todo ello es posible en otras industrias?

Antes de unirme al Cirque du Soleil estuve en el mundo tradicional, y me preguntan todo el tiempo qué haría diferente si volviera a compañías tradicionales. En cada empresa donde yo podría estar, de seguro, no sería tan creativo porque desafortunadamente las personas en empresas son muy cuadradas, muy conservadoras y no tan creativas. Eso cambiaría en cualquier industria, a fin de desafiar el statu quo y llegar a nuevas ideas.

Aunque en un circo podría ser más sencillo…

Obviamente, pero si eres banquero también tienes que ir a procesos creativos para ofrecer nuevos servicios, igual si eres un abogado, todo ha cambiado en nuestra sociedad. Es importante ver cómo las redes sociales van a impactar al negocio.

Así también, ¿ve ello factible en el sector público?

Lo mismo, inclusive más ahí, se tienen que encontrar maneras para atender al público. Si eres un servidor público, estás jugando con mi dinero porque yo pago impuestos, tienes que estar capacitado para mostrarme que lo que haces es bueno para mí, esa es la gran diferencia. Por ello, los servidores públicos tendrán que entender al público y ser más creativos.

Para tener ese espíritu creativo, ¿cómo seleccionan al equipo?

Me gustan las personas que me desafían, no las que vienen a mi oficina y me dicen “sí, mi jefe”, “está muy bien”, odio eso. Me gustan las personas que me dicen que debería cambiar algunas cosas, ese es el tipo de personas que buscamos. Amo a los jóvenes, hombres y mujeres, con ambición, que quieran mi trabajo y lleguen con nuevas ideas.

¿Ese criterio sería adecuado en otros sectores?

El sector donde estés no es excusa. A veces, las personas no quieren ser desafiadas. Si una empresa quiere ir a un siguiente nivel y ser líder, tiene que aceptar el desafío, escuchar a las personas, porque ellas tienen grandes ideas. Entonces, en el Circo del Sol hay dos opciones: soy yo mismo o 400 personas llegando con nuevas ideas, mucho más fuerte, es beneficiar el talento de hombres y mujeres que trabajan no para mí, sino conmigo.

En innovación, ¿qué proyectos impulsan hoy?

Siempre estamos buscando nuevas ideas. Significa que estamos invirtiendo tiempo y recursos en investigación y desarrollo, trabajar en colaboración con socios. Hemos estado trabajando con Microsoft, Samsung, hay varias maneras en que la compañía puede innovar si estás abierto a trabajar en alianza con socios. En la industria que estés, tienes que invertir tiempo y recursos en investigación y desarrollo, de otra manera despertarás algún día y serás irrelevante.

¿Trabajan en transformación digital?

Hay dos maneras en que lo digital es importante para nosotros. Una, en términos de contenido, porque podemos mostrarnos a millones de personas alrededor del mundo y tenemos buenas historias de lo que hacemos cada día; y la segunda, es en el marketing.

En lo gerencial, ¿un circo se parece a una empresa convencional?

Lo que uno ve en el escenario es la energía, lo normal en un circo. Lo que no se ve es lo administrativo, hay bastante trabajo tradicional como recursos humanos, finanzas, logística. Nos beneficiamos de la creatividad de los shows para trabajar en un ambiente de creatividad. Entonces,entre el circo y una empresa hay más similitudes de lo que se cree.

Hoja De Vida

Nacionalidad: Canadiense.

Edad: 65 años.

Profesión: Periodista.

Estudios: Bachiller de Artes y Comunicaciones en Universidad de Ottawa, otros.

Trayectoria: Experiencia en relaciones públicas y speaker internacional.

“La creatividad es lo que transforma y evoluciona los negocios. Esta viene de una idea nueva. No importa en qué industria estés, la creatividad siempre funciona. Hay que asegurarse de estar abiertos a esto”.



OtroSí Digo

Ruta. Para transformar una idea en una empresa exitosa, Lamarre, que llegó al mundo del circo tras años en compañías convencionales, señala que los caminos pueden ser distintos. Sin embargo, consideró que los emprendedores deben tomar en cuenta algunos aspectos. Entre ellos, potenciar la idea con personas que también crean en ella, generar un movimiento favorable al interior de la nueva empresa, asociarse con actores empresariales que puedan escalar el proyecto y evitar que ideas negativas lo frustren.