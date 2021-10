La unidad de vehículos autónomos Cruise LLC, de General Motors Co., les dirá a los inversionistas esta semana que ve un camino para que su negocio de transporte alternativo alcance los US$50.000 millones en ingresos en los próximos años, dijeron personas familiarizadas con el asunto.

Se espera que el director ejecutivo de Cruise, Dan Ammann, diga que la compañía planea cobrar por los viajes desde el próximo año y podría expandirse en el 2023 si Cruise obtiene la autorización de los reguladores de California.

La operación tendrá un papel protagónico en la presentación de GM el 6 y 7 de octubre para convencer a los inversionistas de que su apuesta por los vehículos eléctricos, el software de conducción autónoma y las tecnologías conectadas pronto comenzará a aumentar los ingresos del fabricante automotriz, dijeron las personas, que pidieron el anonimato.

Cobrar por los servicios de vehículos autónomos sería un paso importante para Cruise y otras empresas que han gastado miles de millones en tratar de preparar su tecnología y obtener el permiso reglamentario para operar autos sin un conductor humano. El progreso tecnológico y conseguir las aprobaciones para la conducción robótica han demorado más tiempo de lo previsto, atrasando la generación de ingresos para las startups.

Cruise tuvo que desistir de los planes de operar robotaxis en el 2019 porque necesitaba más tiempo para las comprobaciones de rendimiento y seguridad.

Cruise, en la cual GM tiene una participación mayoritaria, espera comenzar a cobrar por los trayectos el próximo año con una versión modificada del auto eléctrico Chevrolet Bolt. Se espera que Ammann diga que si se obtienen las aprobaciones de la Comisión de Servicios Públicos de California, la compañía podría comenzar a ofrecer servicios de transporte compartido en el 2023 con su vehículo autónomo Origin.

El modelo se construirá junto con las versiones eléctricas del Hummer EV y de la camioneta Chevrolet Silverado eléctrica en la planta de GM en Detroit-Hamtramck.

Se espera que Ammann muestre cómo Cruise puede aumentar los ingresos a US$ 50,000 millones o más y proporcione detalles sobre el costo por kilómetro para los consumidores. La presentación mostrará cómo algunas empresas de renombre tardaron años en obtener ese nivel de ingresos, dijeron las personas.

GM dijo que Cruise tuvo ingresos de US$ 55 millones en el primer semestre. La compañía cobra por los servicios de entrega en Phoenix y obtiene algunos ingresos por licencias de Honda Motor Co. GM informó una pérdida de US$ 561 millones en el primer semestre atribuible a Cruise.

Un portavoz de GM declinó comentar sobre la presentación de Cruise.