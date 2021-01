Ante la saturación del sistema público de salud por la pandemia del covid-19, los consultorios privados se han convertido en una alternativa para los segmentos más amplios.

Paul Mendoza, CEO de DoctorCliq, señaló que los primeros meses del confinamiento el 2020 puso a prueba a los consultorios, pues muchos se quedaron sin personal y tuvieron que invertir más en los protocolos. Sin embargo, ahora cosechan los frutos.

Así, viven un repunte no solo por las teleconsultas, sino también han visto la oportunidad de ampliar sus servicios con áreas de nutrición, cuidado de la piel, tiendas online y venta de productos a domicilio, entre otros.

“Pensamos que el área de odontología iba a caer bastante, pero no, no ha cambiado mucho, nuestra cartera tuvo algunas bajas en Arequipa y Tacna, pero en Lima no fue así”, comentó el vocero de esta startup de plataformas de gestión para el sector salud.

Refirió que en Perú hay alrededor de 7,100 consultorios médicos particulares, de los cuales el 70% se encuentra en Lima, según Susalud. Al año, se abren entre 200 y 300 de estos negocios, pero también muchos cierran.

Los consultorios que más optan por plataformas de gestión son los odontológicos y de nutrición, pues muchos de ellos son independientes –no afiliados a una EPS u otro sistema-, lo cual los obliga a buscar su propia manera de desarrollarse.

Desafíos

Consultado por las dificultades encontradas en los consultorios médicos, Paul Mendoza reconoció que solo uno de cada 10 médicos de estos centros realiza seguimiento al paciente, limitando no solo la recuperación sino también la prestación de más servicios.

Asimismo, mencionó que los dueños de consultorios pierden hasta US$ 250 al mes por una gestión inadecuada del negocio.

“Queremos llenar ese gap entre el paciente digital y el doctor. Tenemos un paciente que espera mucho y espera recibir una atención más moderna”, sostuvo, tras indicar que los médicos millennials son los más dispuestos a incorporar tecnología a su negocio.

Hacia México

Respecto a la expansión de DoctorCliq, el ejecutivo refirió que la demanda de la plataforma de gestión se disparó el 2020, sobre todo, por la incorporación del teletriaje de covid con validez legal. De esa manera, de la mano de Emprende UP, llegaron a México, Colombia y Honduras.

La expectativa para este año es triplicar el volumen de clientes y pacientes involucrados.

“Hoy tenemos 280 doctores y 100 consultorios, queremos pasar a 600 doctores. En pacientes, crecer de 30,000 a 280,000”, anotó, tras indicar que el crecimiento en el mercado mexicano será clave.

Por ello, anunció la incorporación de un equipo comercial que opere presencialmente en dicho país.

EN CORTO.

Convocatoria. Emprende UP, centro de innovación de la Universidad del Pacífico, abrió su convocatoria de nuevos emprendimientos innovadores para pre incubarlos, incubarlos y acelerarlos. Los interesados tienen hasta el 28 de febrero para inscribirse mediante la web o redes sociales.