Este CEO vio crecer su fortuna en US$ 25,000 millones durante pandemia (luego renunció) En un momento, su patrimonio neto ascendió a US$ 45,000 millones, colocándolo justo detrás de las personas más ricas de China: Pony Ma de Tencent y Jack Ma de Alibaba. ¿Qué lo motivó a dejar su cargo al frente de Pinduoduo Inc.?