Bajo la actual estrategia de las marcas, el canal digital en Perú se convirtió en una tienda de descuentos. Y acostumbrado a ellos, el cliente ahora valora más los beneficios vinculados al precio, reveló el estudio Shopper Ecommerce 2019, de Impronta Research.

Jose Oropeza, socio director de dicha firma consultora, señaló que el “shopper” espera descuentos de al menos 25% en el canal online para considerar atractiva la compra. Así, la rentabilidad del negocio podría ser afectada.

“La tienda digital se está viendo como una especie de outlet. Si la gente quiere algo barato, va a Internet. Si el negocio sigue operando así cada vez habrá márgenes más chicos”, comentó a Gestión.

Refirió que el 70% de quienes entran a una web con intención de compra está muy bien informado de los precios y les incomoda que estos sean los mismos que puede hallar en una tienda física.

En ese contexto, anotó que las marcas deberían comenzar a explotar más otros atributos del canal online, como la conveniencia, ahorro de tiempo, disponibilidad horaria, entre otros, que no pasan del todo desapercibidos.

Y es que, consultados por el motivo que los hacen preferir una tienda digital frente a una física, los compradores reconocieron que, luego del precio, la variable eficiencia también es relevante.

Compras por impulso

En un mercado donde menos del 2% de visitas a una tienda online termina en una venta, las estrategias de compra por impulso cobran alta relevancia. Sin embargo, no estarían siendo muy utilizadas.

Así, Oropeza refirió que alrededor del 30% de quienes han comprado en Internet no recibió ninguna oferta adicional vinculada al producto que estaba buscando.

“El 82% de los compradores ve las demás promociones por si hay algo que le interesa. Hay una clara oportunidad para las compras por impulso”, sostuvo.

Añadió que las empresas podrían apostar no solo por productos complementarios, sino por alguna venta cruzada o línea de mayor calidad.

Barreras

Fallas técnicas frustran 10% de las ventas

Consultados por las barreras que impidieron su compra, los internautas que visitaron una tienda online con la intención de llevarse algún producto señalaron que el precio del mismo, el costo del envío y la falta de stock fueron las principales limitantes. Y si bien las principales razones son del ámbito comercial y logístico, José Oropeza, de Impronta Research, destacó que el 10% corresponde a fallas técnicas de la página web (problemas para ingresar los datos, rechazo del medio de pago y otros). “Son aspectos básicos, no debería ocurrir”, consideró. En esos casos, dijo que recuperar al cliente no será fácil, pues 33% no vuelve a intentar la compra por falta de tiempo, el 23% perdió interés, y 20% se fue a otra web.

Ficha Técnica

Muestra. Más de 300 compradores digitales en Perú.

Periodo. De marzo a mayo.

Técnica. Observatorio de interacción con plataformas de e-commerce, en desktop y equipos móviles.

Categorías: Supermercados y tiendas por departamentos.