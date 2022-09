Startups pequeñas, como la fintech brasileña Agi —conocida anteriormente como Banco Agibank SA— y la chilena Xepelin Holdings SA, al igual que firmas más grandes como el minorista digital MercadoLibre Inc. se encuentran entre los que han recibido financiamiento. Se han otorgado más de US$ 2,300 millones en préstamos desde noviembre, con la participación de bancos como Morgan Stanley y JPMorgan Chase & Co., según datos públicos compilados por Bloomberg. Tras muchas transacciones las empresas han seguido sin cotizar en bolsa.

”No estamos aquí solo para sacarlas a bolsa”, dijo Eduardo Cruz , director para América Latina de banca, mercado de capitales y asesoría de Citigroup. “Debido a nuestros servicios y capacidades y nuestra presencia en tantos países, en realidad podemos ayudar a estas empresas a expandirse más allá de sus mercados locales”.

Las startups de América Latina, que tuvieron un auge en los últimos años con enormes ofertas públicas iniciales e inversiones récord de capital de riesgo, de repente se enfrentan a un ajuste de cuentas a medida que las tasas de interés en aumento en todo el mundo deprimen las valoraciones y aumentan el costo de financiamiento. Las ventas de acciones de empresas latinoamericanas cayeron un 60% este año hasta el 13 de setiembre, a US$ 10,800 millones, según datos compilados por Bloomberg.

”Es una nueva clase de clientes que ha surgido en los últimos cinco años con los que estamos trabajando de cerca”, dijo Eduardo Miras, jefe de banca de inversión de Citigroup en Brasil. “Estamos ayudando a empresas que creemos que van a ser las ganadoras, que van a crecer y consolidarse. Podemos ofrecer a estas empresas tecnológicas no solo servicios de banca de inversión y financiación, sino también pagos y gestión de efectivo”.

Después de ser valorada en US$ 45,000 millones en una oferta pública inicial muy esperada realizada en diciembre y recaudar casi US$ 2,800 millones, Nu Holdings Ltd., conocida como Nubank, ahora tiene un valor de mercado de alrededor de US$ 25,000 millones. En abril, tomó una línea de crédito de US$ 650 millones con vencimiento a tres años de bancos como Citigroup, Goldman Sachs, HSBC Holdings Plc y Morgan Stanley para su expansión en México y Colombia.

El libro de préstamos de Citigroup a corporaciones latinoamericanas aumentó un 12% a US$ 36,200 millones en junio desde fines del 2021, según el balance del banco con sede en Nueva York.

Incluso las empresas que aún recibieron inversiones de capital de riesgo este año están aprovechando la oportunidad para obtener préstamos. Solo cuatro meses después de haber recaudado US$ 111 millones en una venta de capital privado, la fintech chilena Xepelin obtuvo un préstamo de US$ 140 millones de Goldman Sachs para su expansión en México.

Después del récord de US$ 15,800 millones registrado el año pasado, las inversiones de capital de riesgo en startups en América Latina cayeron este año, según LAVCA, la asociación para la inversión de capital privado en la región. En la primera mitad del año alcanzó los US$ 5,440 millones, 41% menos que en el último semestre de 2021.

Pedro Juliano , jefe de banca de inversión de JPMorgan en Brasil, dijo que no todas las formas de financiamiento son apropiadas para las empresas emergentes.

”Por un lado, la deuda de riesgo es buena, porque en teoría diluye menos al accionista por adelantado”, dijo Juliano el miércoles en la Cumbre de Bloomberg Línea en Brasil. “Pero también suele usar garantías y tiene características que pueden encarecerla, con una mayor dilución en el futuro”.

Rodrigo Catunda , codirector para Brasil en General Atlantic, dijo en el evento que dicho tipo de deuda es riesgosa y no la usaría como una estrategia agresiva.

Gran parte de los préstamos que reciben las startups latinoamericanas de los bancos estadounidenses son respaldados por activos, que pueden reducir el costo de financiamiento para las empresas y proporcionar financiamiento en moneda local. Otros son acuerdos sencillos de financiación de adquisiciones, como el préstamo de US$ 500 millones otorgado a la brasileña 3R Petroleum Oil & Gas SA para pagar la adquisición del campo petrolero Potiguar del país.