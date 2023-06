Al respecto, el alcalde de la Municipalidad Distrital de Chancay, Juan Álvarez, señaló que la demanda de terrenos de entre 10 hectáreas y 50 hectáreas creció con respecto al año pasado.

“En estos cinco primeros meses, hemos registrado aproximadamente dos o tres veces más de lo recaudado el año pasado en cobranzas de alcabala (impuesto aplicado en compras o transferencias de bienes inmuebles). Ha habido un incremento, quizá no en la dimensión que proyecté en un principio, pero existe el interés”, anotó.

LEA TAMBIÉN: Cosco aún espera inaugurar puerto de Chancay en noviembre del 2024

El burgomaestre indicó que —a un año de estar listo el terminal portuario—, lo que todavía detendría los proyectos de los inversionistas es que aún está pendiente la actualización del Plan de Desarrollo Urbano (PDU), el cual determinará el desarrollo urbano de la ciudad. Álvarez afirma que dicho proceso, que corre por cuenta del municipio, estará listo en los próximos meses

“Tenemos un plan de desarrollo urbano hasta el 2018, pero vamos a actualizarlo este año a fin de determinar la ubicación de los negocios, los comercios y las habilitaciones. Esto es importante porque si un inversor adquiere un terreno y desea construir una determinada industria o comercio y no es compatible, entonces no se le puede dar licencia, porque el uso del terreno no corresponde”, expresó la autoridad.

En ese sentido, Álvarez manifestó que hay un importante número de predios que tienen uso agrícola o son terrenos eriazos, por lo que es necesario realizar el PDU. “Calculo que este año debe estar listo, en unos seis meses. Luego comenzarán a hacerse las adquisiciones de terrenos que realmente correspondan al negocio o comercio”, refirió.

En promedio, un terreno de una hectárea puede costar US$ 300,000, US$ 500,000 o incluso alcanzar US$ 1 millón, dependiendo de la ubicación y su uso industrial mayormente. “Este precio, por lo general, es para los terrenos que están cerca de la Panamericana Norte y los que tienen vista a la playa”, añadió la autoridad, quien dijo que cinco años atrás un terreno de estas mismas dimensiones costaba alrededor de US$ 200,000.

Inversiones inmobiliarias y de retail

No solo desembolsos en industria y comercio empieza a captar Chancay, sino también inversiones en hotelería. En esa línea, Álvarez manifestó que un inversionista peruano con negocios de gastronomía en Chile invirtió en un terreno cerca del Castillo de Chancay, con la finalidad de convertir esta área en un hotel de categoría de cuatro a cinco estrellas.

“Este inversionista todavía gestiona permisos ante la municipalidad, regularizando toda la documentación porque parece que falta ajustar la inscripción ante Registros Públicos”, remarcó.

Asimismo, dijo que una cadena de supermercados estaría interesada en adquirir terrenos en Chancay, en la Panamericana Norte. “Todavía no se han acercado a la municipalidad, pero he conocido que hubo contacto con los propietarios de algunos terrenos”, expresó.

De otro lado, la autoridad edil manifestó que hay dos proyectos inmobiliarios para el desarrollo de casas llave en mano. Uno de estos pertenecería al Proyecto Techo Propio con propiedades de una extensión de 100 metros cuadrados. “Pero también hay la venta de terrenos agrícolas bajo la modalidad de acciones y derechos, lo que significa, por ejemplo, que una hectárea puede tener 100 propietarios, eso está permitido por ley, pero sin pagar aportes como educación, recreación, deporte y otros usos”, explicó.

Otrosí digo

Operador de Puerto de Chancay

Juan Álvarez manifestó que se solicitó al responsable de la operación del Puerto de Chancay que una vez culminada la obra se cumpla con la subsanación de todo lo que corresponda a transitabilidad, medio ambiente, entre otros aspectos. “Por ahora lo que se está haciendo con las vías son solo acciones paliativas, pues el transporte de carga pesada daña a las pistas permanentemente. Esperamos un compromiso escrito en el que la reparación sea general y al detalle una vez finalizados los trabajos”, indicó. Es preciso indicar que el 16 de mayo último, se registró un hundimiento del suelo en el centro poblado de Peralvillo, ubicado a la altura del kilómetro 80 de la Panamericana Norte, ello, durante la construcción del túnel del puerto multipropósito. El MTC está a la espera del informe pericial, a fin de tomar las medidas “convenientes”. El Megapuerto es construido por la naviera Cosco Shipping Ports.

Disfruta tus descuentos del Club de Suscriptores cuantas veces quieras gracias a tu suscripción a Gestión. Más de 300 promociones esperan por ti, descúbrelas aquí. Y si aún no eres suscriptor, adquiere tu plan aquí.