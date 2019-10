La directora de General Motors, Mary Barra, se sumó a la mesa de negociaciones el martes, señal de un posible acuerdo inminente para poner fin a la huelga que mantiene paralizadas las plantas de la empresa desde hace 30 días.

Barra y el presidente del directorio Mark Reuss acudieron a la sala de negociaciones en las primeras horas del martes, pero no se sabe si permanecieron allí, dijo una persona al tanto de las conversaciones que pidió no ser identificada por razones de confidencialidad.

La presencia de dos altos directivos es una señal fuerte de que estaría cerca un acuerdo contractual para poner fin a la medida de fuerza, iniciada el 16 de setiembre.

Otra fuente allegada a las conversaciones dijo que los únicos temas pendientes son aumentos salariales para los trabajadores contratados después del 2007, capacitación para trabajadores especializados y detalles del cierre de un centro de capacitación conjunto del sindicato y la empresa. Esta fuente tampoco quiso ser identificada porque continuaban las negociaciones.

Las dos partes sufren presiones para poner fin a la medida, que le ha costado a GM casi US$ 2,000 millones en ganancias y obligado a los trabajadores a vivir con US$ 250 semanales, la quinta parte de su sueldo básico. La semana pasada, el sindicato dijo que elevaría los pagos a US$ 275 semanales si se prolongaba la huelga.

El sindicato UAW ha convocado a su consejo nacional de dirigentes de planta a una reunión en Detroit el jueves para ponerlos al tanto de las conversaciones contractuales, según se informó. El organismo podría votar sobre un acuerdo tentativo y decidir si se reanuda el trabajo en las plantas antes o después que los trabajadores voten sobre el acuerdo.