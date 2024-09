Caja Piura anunció el nombramiento de Javier Bereche Álvarez como su nuevo presidente del directorio, decisión que reafirma el compromiso de la institución con el desarrollo de la región y el país. Este cargo era ejercido por Federico Guerrero Neyra.

Bereche, quien ya formó parte del directorio entre 2020 y 2023, cuenta con una amplia trayectoria en liderazgo empresarial y gestión estratégica, lo que lo posiciona como un activo clave para fortalecer la presencia de la entidad en el sector microfinanciero.

“Es un honor trabajar por Caja Piura en un momento importante para el desarrollo de las microfinanzas en el país. Desde aquí seguiremos impulsando la innovación y el crecimiento, manteniendo siempre como prioridad la cercanía con nuestros clientes y su bienestar financiero”, señaló.

Formación y experiencia

Administrador de empresas por la Universidad de Piura, cuenta con dos maestrías en Dirección de Empresas, una obtenida en la Universidad de Piura y otra en la Universidad Politécnica de Madrid.

A su formación académica se suman especializaciones en Marketing en Kellog School of Manager of The Northwester University, dirección de empresas para miembros del directorio y CEO´s en el IESE de New York y IESE de Barcelona, Estrategia Financiera Corporativa en la University of Chicago, así como en E-Business y Gestión de proyectos siendo Máster Black Belt in Six Sigma.

Durante su carrera, Javier Bereche, además de emprendimientos propios, desempeñó importantes roles en el ámbito empresarial, destacando su posición como presidente de la Cámara de Comercio y Producción de Piura, donde también fue miembro del Consejo Directivo del Centro de Arbitraje Empresarial, asimismo, ha sido miembro del directorio de la Cámara Nacional de Comercio del Perú - Perú Cámaras. Su experiencia se extiende a Telefónica Perú, donde ocupó diversas gerencias durante más de dos décadas.

Además de su carrera empresarial, Bereche es docente de Marketing en la Universidad de Piura, y conferencista en diversas casas de estudios del país por más de 15 años, contribuyendo a la formación de nuevas generaciones de profesionales.

