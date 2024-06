Caja Huancayo hizo oficial el lanzamiento de 4 nuevos productos que competirán en el sector financiero. Desde que se publicó la Ley 31711 - ”Ley de fortalecimiento de las cajas municipales de ahorro y crédito para promover la competencia en beneficio de los consumidores” , que permite a las cajas municipales de ahorro emitir tarjetas de crédito sin previa autorización de la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS), la entidad financiera comenzó a aterrizar su sueño de competir con este producto en el mercado. En conversación con Gestión, Jorge Solís, presidente de directorio de Caja Huancayo explicó los detalles de este nuevo paso de la microfinanciera que inició operaciones hace 36 años.

¿Qué impulsó a Caja Huancayo incursionar en este segmento con las tarjetas de crédito?

El proyecto nació con el objetivo atender las necesidades de nuestros clientes de forma integral. Actualmente, contamos con un 50% de clientes exclusivos que solo trabajan con nosotros, y con este lanzamiento, buscamos fidelizarlos aún más. Ha sido un proceso bastante largo para que la caja pueda emitir y gestionar tarjetas de crédito y hoy ya es un sueño cumplido.

Han presentado al mercado 4 opciones de tarjetas de crédito. ¿De qué se trata?

En efecto, hemos lanzado 4 tarjetas: 2 de consumo y 2 de negocios. En el caso de las tarjetas de consumo, tenemos la tarjeta clásica que no cobra membresía anual y la tarjeta Gold, que tiene cobro de membresía anual y un programa de beneficios. Respecto a las tarjetas de negocios, tenemos la misma dinámica con la tarjeta Básica y la tarjeta Everyday, respectivamente.

Cuéntenos más sobre su apuesta con la tarjeta de negocios o empresarial...

La tarjeta de negocios, aunque no es nueva, no ha sido muy difundida en el mercado peruano. Los bancos, que dominan el sector de tarjetas de crédito, no han apostado por esto. Sin embargo, nuestros clientes, que son micro y pequeños empresarios, tienen la necesidad de contar con un crédito a la mano a través de una tarjeta de crédito. Queremos impulsar y dar apoyo a estos emprendedores, proporcionando un ecosistema de pagos que les permita hacer compras de mercaderías y abastecer sus negocios, más allá de usos personales.

¿A qué público quieren llegar con las nuevas tarjetas?

Caja Huancayo tiene 2 millones de clientes, tanto del activo como del pasivo, es decir, clientes de crédito y de ahorro. En esta primera etapa, estamos lanzando el producto exclusivamente para los clientes de que tengan los mejores perfiles de riesgo y sean clientes recurrentes de nuestra institución.

¿Cuál es la estrategia para competir en el mercado de tarjetas de crédito, que ya está dominado por otras entidades?

Ofrecemos tasas de interés significativamente menores al promedio del sistema financiero de tarjetas de crédito. Además, tenemos un programa de beneficios que permite a nuestros clientes canjear premios y una seguridad transaccional garantizada con mecanismos biométricos. Vamos a escalar poco a poco, atendiendo a nuestros clientes segmentados para que la tarjeta de crédito tenga un efecto positivo y no negativo, como ha sucedido en el mercado financiero nacional con el sobreendeudamiento.

¿A cuánto ascienden las tasas de interés?

El promedio de nuestra tarjeta de crédito empresarial es 30%, lo cual es muy competitivo y está muy por debajo del promedio del mercado financiero. Hoy en día, la tasa de interés promedio de las tarjetas de crédito es del 80%.

¿Cuáles serán los montos de las líneas de crédito?

Las líneas a otorgar oscilaran entre S/ 1,000 y S/ 10,000 en esta primera etapa. Los clientes con tarjeta de consumo podrán disponer de efectivo hasta el 20% de su línea de crédito, mientras que quienes tengan las tarjetas de negocio, podrán disponer de hasta el 40% de la línea asignada. Esta diferencia se da, básicamente, porque la tarjeta consumo puede ser utilizada en cualquier establecimiento Visa. En cambio, la tarjeta de negocios tendrá un ecosistema y solo podrá ser utilizada el ciertos giros de negocios como la compra de mercadería.

¿Cuál es el objetivo de alcance con estos nuevos productos?

Nuestro objetivo es llegar a 5,000 clientes de tarjetas de crédito con un saldo de colocaciones de S/ 15 millones al término del primer año de lanzamiento. Vamos a ir escalando en el futuro, siempre evaluando los riesgos y escenarios.

DATO

La Tasa Efectiva Anual (TEA) de las tarjetas de consumo es de 40.76%. En el caso de las tarjetas de negocios o empresariales, la pequeña empresa tiene una TEA del 27.32% y la microempresa un 35.89%.

