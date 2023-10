¿Qué destaca de los negocios de BTG Pactual en Perú?, ¿cómo les va en fondos mutuos?

Los fondos mutuos que ofrecemos son para inversionistas privados calificados, es decir, institucionales o personas de alto patrimonio. Este mercado está interesante pues los fondos mutuos tienen el beneficio tributario, con el que solo se paga el impuesto de 5% al liquidar el certificado de participación.

¿Prevé introducir un nuevo fondo?

Estamos a punto de lanzar un fondo mutuo para inversionistas retail, uno de renta fija que está en fase preoperativa, con rentabilidad en dólares para inversiones en siete meses. Ya tenemos inversionistas interesados y en las próximas semanas debe entrar a fase operativa, antes de fin de año.

¿Por qué se marca un plazo de siete meses?

Porque es el plazo que puede ofrecer el mejor rendimiento este año, desde el punto de vista de retorno, riesgo y liquidez. Vencido el plazo, el fondo se liquida. Las idea es continuar sacando otros fondos.

El Ejecutivo presentó su propuesta de reforma del sistema de pensiones, que abre la posibilidad de que entren nuevos competidores, como bancos de inversión. ¿BTG participará en este mercado?

La propuesta abarca bancos de inversión con licencia de la SBS (Superintendencia de Banca, Seguros y AFP). Nosotros reclamamos que se permita el acceso a gestores de fondos de inversión distintos, a través de sociedades administradoras de fondos. Si esto se permitiera, volveríamos a pedir licencia para ese fin (ver nota vinculada).

LEA TAMBIÉN: Séptimo retiro de AFP reduciría plazo de hipotecas a 7 años

Pero BTG está regulada.

La sociedad administradora de fondos mutuos y la sociedad agente de bolsa están reguladas por la Superintendencia del Mercado de Valores (SMV). Y tenemos la sociedad anónima cerrada, que no está en el ámbito de la SBS.

¿Entonces, con esa propuesta de reforma previsional, la entrada de más competidores será limitada?

Estará limitada a los cuatro bancos más grandes, e incluso algunos de estos ya tienen AFP . Nosotros hablamos de gestoras internacionales que tienen, cada una, un patrimonio más grande que todo el Sistema Privado de Pensiones del Perú ; pero no se les abre las puertas para que entren. Entonces será limitada la competencia. Esas reformas no abren el abanico a nuevos competidores. Jamás se van a meter las financieras más pequeñas o cajas.

Pero la propuesta de reforma sí incluye a las aseguradoras.

Las más grandes ya están vinculadas a las que tienen AFP. Además, las otras no tienen experiencia para administrar fondos de pensiones. El negocio asegurador es más de riesgo actuarial y de inversiones de largo plazo acotadas. Pero los fondos internacionales a los que me refiero tienen más experiencia que las AFP .

BTG Pactual afirma que está abierta la posibilidad de que administre fondos de pensiones.

BTG Pactual apunta a abrir banco en Perú

¿BTG Pactual podría ingresar al sistema bancario peruano, como en otros países?

La posibilidad de que Perú sea el próximo país en que BTG Pactual solicite licencia bancaria va a suceder. Evaluaremos comenzar el proceso de solicitar licencia bancaria en los próximos 12 meses. Eso no lo descartamos. Pero BTG ya participa activamente en operaciones bancarias en Perú, para lo cual nos fondeamos desde nuestras oficinas de Colombia Chile y Brasil. Esperamos cerrar el año en colocaciones de préstamos directas o indirectas por US$ 800 millones.

¿Y en la banca de inversión que concierne a transacciones, cómo avanzan?

En M&A, en los últimos 12 meses tuvimos la venta de Hersil y Termochilca, por ejemplo. Otras operaciones en las que estamos bastante activos son las IPO (ofertas públicas iniciales), y levantamientos adicionales de capitales posteriores a su inscripción . Ahora trabajamos en tres operaciones importantes. Pronto veremos una recuperación del mercado de acciones.

¿Cuándo se darían esas ofertas?

La IPO deberia darse en Nueva York. Se ejecutaría hasta fin de año o en el primer trimestre del 2024. Pero nuestra casa de bolsa también ha tenido un buen año. Ejecutamos en agosto la única OPA (Oferta Pública de Adquisición) con la que el Grupo Romero compró acciones de Alicorp. Fuimos el banco de inversión que asesoró la operación y nuestra SAB la ejecutó, Las ordenes de los inversionistas superaron los US$350 millones.

¿Ven oportunidades en gestión de patrimonio?

Nuestra banca privada maneja clientes de alto patrimonio, que atiende desde las plataformas que tenemos en Miami, Madrid, Lisboa y Luxemburgo. En este último acabamos de comprar un banco. Los clientes escogen la plataforma que les conviene. De esta forma, la banca privada está creciendo significativamente y llegamos a clientes que, por ejemplo, se han mudado a otros países.

LEA TAMBIÉN: Riqueza de peruanos de más ingresos crecerá en 2023 pese a economía estancada

Posibilidad de gestionar fondos de pensiones está abierta

La posibilidad de gestionar fondos de pensiones sigue abierta para BTG Pactual, pero enmarcada en los criterios de prioridad de esa corporación, afirma José Antonio Blanco. “BTG tiene múltiples inversiones en los países en los que opera”, añade.

La SMV revocó automáticamente la autorización de funcionamiento de BTG Pactual Perú S.A. Sociedad Administradora de Fondos de Inversión, según una resolución recientemente publicada. Blanco refiere que en el 2015 BTG introdujo un fondo en fase preoperativa que no fue registrado. Entonces, venció el plazo (de un año) y la licencia se perdió de facto en el 2016, aunque en ese momento no fue comunicado por la autoridad, dice. Sin embargo, acota que tal revocatoria no afecta a BTG Pactual, porque en Perú está abocado a los negocios de banca de inversión, bursátil, financiamiento y fondos mutuos.

Disfruta tus descuentos del Club de Suscriptores cuantas veces quieras gracias a tu suscripción a Gestión. Más de 300 promociones esperan por ti, descúbrelas Aquí. Y si aún no eres suscriptor, adquiere tu plan AQUÍ.