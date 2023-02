¿Cómo observa la expansión inmobiliaria que viene teniendo Breña en los últimos años?

Breña está creciendo verticalmente. Pero hay un problema que hemos detectado. Hay edificios donde la inmobiliaria presentó su proyecto, por ejemplo, para dieciocho pisos, pero el parámetro de la zona solo permitía siete pisos. Pero como no hubo respuesta de la municipalidad sobre el expediente, la inmobiliaria aplicó el silencio administrativo positivo y construyó los dieciocho pisos.

¿Qué van a hacer frente a estos casos?

Vamos a verificar las construcciones desarrolladas en los últimos ocho años, pues preocupa el uso del silencio administrativo positivo, que puede acarrear responsabilidades administrativas e incluso penales. Estamos en un proceso de investigación; tenemos que hacer las denuncias del caso.

¿Qué sanciones se podrían dar?

Lo que hay que determinar son las causas que han generado estos hechos. Al funcionario, una vez que se identifiquen los casos, vamos a iniciarle un proceso administrativo disciplinario, y a partir de ello también determinar cuáles serían las responsabilidades de la constructora. Hay un perjuicio económico para la municipalidad, pues de acuerdo a la magnitud del proyecto hay un costo administrativo por abonar.

¿Las inmobiliarias podrían ser multadas?

No, pues se supone que adquirieron un derecho de construcción por el silencio administrativo positivo. No es un problema para construcción, sino para el funcionario que lo autorizó. Lo que hay que determinar son las causas de por qué se produjo el silencio administrativo, para que no vuelva a ocurrir.

¿Hay otras situaciones en que las inmobiliarias fueron multadas?

Hay construcciones donde no han terminado todo el proyecto en el tiempo estimado, están demorando más, y ello ha generado problemas a los propietarios, pues al haber obras inconclusas no pueden hacer las independizaciones de sus predios. En esos casos se han determinado multas de hasta S/ 600,000. Toda situación irregular genera una multa.

¿Su gestión va a promover la inversión inmobiliaria?

Las inversiones son bienvenidas. Vamos a solicitar a la Municipalidad Metropolitana de Lima un cambio de zonificación para incorporar más áreas para el desarrollo inmobiliario. Es un proceso que estimamos tomará entre año y medio a dos años. El desarrollo es bueno, sobre todo para un distrito como Breña que tiene pocos recursos propios.

¿Qué medidas de promoción empresarial aplicarán?

Con esta nueva gestión ahora se están dando licencias de funcionamiento a bodegas y tiendas menores de 50 m2 en solo media hora, a cuenta de una fiscalización posterior. Esto antes tomaba semanas. Ahora el emprendedor podrá operar y generar ingresos desde que presenta su licencia. Se busca evitar perjuicios por demoras. La ley obliga a hacer esto pero hay municipalidades que no lo ejecutaban.

¿Se prevé la llegada de nuevas empresas al distrito, por ejemplo, como el caso de La Rambla?

Por ahora no, pero si alguna tiene la oportunidad de hacer empresa, nosotros brindaremos todo el apoyo. Por ejemplo, en el caso de La Rambla, se dispondrá el retiro del comercio ambulatorio de la zona, para darle al que invierte la tranquilidad en la fluidez del público que pueda asistir y también para cumplir con el orden que debe haber en el distrito.

¿Tienen previsto alguna otra medida para atraer inversiones?

Estamos elaborando una ordenanza para dar licencias temporales a pequeños negocios que están ubicados en lugares donde no tienen la zonificación correspondiente pero ya están por años, y con esto se podrían formalizar, en la medida de que cumplan con ciertos parámetros y la autorización de los vecinos cercanos. Es licencia temporal hasta que se dé el cambio de zonificación. Y también se busca atraer más inversiones, pues en anteriores gestiones, al no darse esta facilidad, el empresario prefería invertir en otro distrito, en rubros como minimarket, bazar, consultorios médicos, boticas, entre otros. La ordenanza saldrá a fin de mes o en marzo.

