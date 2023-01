Dimensionemos la importancia de estas soluciones digitales. De acuerdo a la información proporcionada a Gestión por Asbanc, de enero a octubre de 2022 las billeteras (Yape, Plin, Tunki y BIM) realizaron 979.5 millones operaciones por un monto total de S/ 59,907 millones.

“Los pagos totales vía billeteras digitales representaron el 40% del número de transacciones y el 1.25% del monto de transacciones totales vía canales virtuales entre enero y octubre de 2022″, remarcó.

Yape y Plin, los números detrás

Rufino Arribas, Gerente de Yape, comentó a Gestión que ya tienen 12 millones de yaperos. “En diciembre hicimos más de 160 millones de transacciones. Es el récord histórico y es el triple de lo que hicimos en diciembre de 2021″, subrayó.

Además, el 50% de los pagos que se realizan a través de Yape se orientan a negocios; cifra que ha venido creciendo sin parar: en 2021 representaba el 35% y el año pasado se incrementó a 40% de participación.

Por su parte, Mauricio Sánchez, Head de Plin, resaltó el crecimiento que ha tenido la billetera, que ya está cerca de los 10 millones de afiliados. “Se hace cada vez más sencillo el día a día por los beneficios que promueven estas soluciones”, dijo.

En el caso de Plin, las transferencias de persona a persona son las que tienen mayor participación.

¿Cómo seguir ganando espacio?

En el caso de Yape, Arribas mencionó que desde el 2021 se empezaron a incorporar más acciones en la billetera que solo transferir dinero. Por ejemplo, se pueden realizar recarga de celulares, pagos de servicios, préstamos y se encuentran promociones.

Adelantó que como parte del trabajo para este año continuarán impulsando las promociones, así como -aunque no pudo dar más detalles al respecto- buscarán que se pueda comprar productos no financieros dentro de la billetera.

Además, se alistan cambios en dos ámbitos: préstamos y transferencias. Arribas dijo que a la fecha ya se ha desembolsado más de 40,000 préstamos al mes, de entre S/ 150 a S/200 (siendo este el tope). Ahora se apunta, agregó, a que avanzado el año se pueda pedir un préstamo de S/ 1,000, S/ 3,000, S/ 5,000 a 12 cuotas o a 24 cuotas, “dependiendo lo que la capacidad del yapero que solicita el préstamo”.

En el caso de las transacciones, Yape permite transferencias de S/ 500 por día. ¿Hay planes de elevar el tope? El ejecutivo comentó que se realizaron pilotos donde se trabajó con un tope de S/ 2,500 en un día, pero no fue utilizado masivamente.

Aún así, optarán por incrementar el límite, pero “probablemente cerca a S/ 950″. “Todo lo que hacemos en Yape, lo hacemos validándolo con el yapero. Cuando hemos salido a preguntar si quieren más límite, algunos quieren, pero otros varios importantes te dicen que no. Quizá quede como algo optativo. Si me preguntas, ¿se va a poder mover S/ 10,000 en Yape? La respuesta es que no es algo que veamos porque no es el objetivo de la billetera”, explicó.

En Plin las decisiones requieren mayor consenso, pues son tres entidades bancarias las involucradas en esta billetera digital. Aún así, Mauricio Sánchez consideró que en 2023 la interoperabilidad les permitirá crecer aún más e impulsará a dar una mejor oferta de valor.

Sánchez recordó que Plin permite hasta S/ 1,500 diarios con tope de S/ 500 de transferencias como emisor; y como receptor hasta S/ 6,600. Para este año, con el inicio de la interoperabilidad, planean ampliar el monto como receptor.