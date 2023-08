A junio, el nivel de vacancia se sitúa en alrededor de 21.5%, que equivale a 271,832 metros cuadrados disponibles, distribuidos en 75 edificios.

Tras la pandemia, surgió la posibilidad de ofrecer oficinas ya implementadas, es decir, con divisiones, falso techo, luminaria, pisos y, en algunas ocasiones, ya amobladas.

Esto ofrece la ventaja de ser usadas de inmediato. Sandro Vidal, director de RE Propiedades, aseguró que este tipo de oficinas tiene demanda: al cierre del primer trimestre habían 70,000 metros cuadrados disponibles, de los cuales ya se han colocado unos 30,000 al cierre del segundo trimestre.

“Actualmente, la liquidez es un valor que las empresas están priorizando, por lo que si encuentran una oficina implementada, que no demande un desembolso adicional, optan por tomarla”, precisó.

Los aproximadamente 40,000 metros cuadrados disponibles de oficinas prime implementadas, a junio del 2023, se distribuyen en 33 edificios: 10 en San Isidro Financiero, 8 en Nuevo Este, 4 en San Isidro Golf, 4 en Miraflores, 4 en San Borja y 3 en Magdalena.

“Solo el 15% de las oficinas prime disponibles están implementadas en Lima”, reveló Vidal.





Precios

El especialista de RE Propiedades sugiere analizar el estado de la implementación en las oficinas, dado que el mobiliario, dependiendo del tiempo de uso, no siempre se encuentra en óptimas condiciones.

“Lo normal es que a las oficinas implementadas en óptimas condiciones se le agregue US$ 1 o US$ 2 al precio de renta. Dada la sobre oferta de edificios para oficinas, los desarrolladores inmobiliarios prefieren colocar el activo (en el mercado) a que continúe vacío”, indicó

El precio promedio por metro cuadrado para alquiler en San Isidro Financiero asciende a US$ 15.4. En un edificio implementado la tarifa llega a US$ 17.4. En Miraflores, alcanza los US$ 17.5 y en Magdalena, los US$ 14.8.

A junio, los valores han bajado en aproximadamente 5.5% frente al trimestre anterior, tanto en el caso de los edificios implementados como en el de los no implementados. Las principales variaciones de precios promedio se registraron en San Isidro Financiero, San Isidro Golf y Nuevo Este, donde se presentaron ajustes de 7.7%, 5.2% y 5.3%, respectivamente, en relación con el primer trimestre.

Los que alquilan

El reporte de RE Propiedades da cuenta de que el bajo precio del metro cuadrado de las oficinas prime —que se sitúa en US$ 15.1 en promedio a junio—, llama la atención de sectores que no eran usuarios habituales, como las medianas y pequeñas empresas. Estas toman entre 300 y 500 metros cuadrados.

Las oficinas prime también llaman la atención de firmas de tecnología, servicios, call centers y coworking.

“Si bien no es una tendencia marcada, aquellas organizaciones que estaban en oficinas de clase B se están mudando a oficinas prime ante el menor precio de estas. El ajuste del precio promedio suena atractivo, ya que la diferencia entre prime y clase B es mínima”, indicó.

Otro tomador de espacios grandes de oficinas prime es el Estado, que firma contratos de alquiler hasta por tres años.

Claves

El precio promedio por metro cuadrado de oficinas prime posiblemente pase de US$ 15.1 a US$ 15.9 a fin de año.

promedio por metro cuadrado de posiblemente pase de US$ 15.1 a US$ 15.9 a fin de año. Recién en el 2025 se registrará el ingreso de nuevos proyectos inmobiliarios al mercado.

Los distritos con mayor absorción neta en los primeros seis meses del año son Magdalena (52%), San Isidro Golf (14%) y Miraflores (12 %). En el caso de Magdalena, esto se explica porque el Poder Judicial tomó 8,000 metros cuadrados en el primer trimestre.

SOBRE EL AUTOR Karen Guardia Quispe Licenciada en Periodismo por la Universidad Jaime Bausate y Meza con 20 años de experiencia profesional. Laboró en medios de comunicación como TV Perú y Perú21. También ejerció en gremios como la SNMPE y SNI. Desde el 2016, es parte del diario Gestión.

