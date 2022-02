AT&T Inc dijo que escindirá WarnerMedia en una transacción de US$ 43,000 millones para fusionar sus propiedades de medios de comunicación con Discovery Inc y también reducirá su dividendo a casi la mitad.

Los accionistas de AT&T poseerán el 71% de la nueva compañía Warner Bros. Discovery y recibirán 0.24 acciones de Warner Bros. Discovery por cada acción de AT&T que posean. AT&T tendrá 7,200 millones de acciones diluidas en circulación tras el cierre de la operación.

El grupo de telecomunicaciones estadounidense pagará un dividendo de US$ 1.11 por acción, por debajo de los US$ 2.08 por acción. Esta cifra se sitúa en el extremo inferior del rango de entre US$ 8,000 millones y US$ 9,000 millones que AT&T había previsto anteriormente.

En las operaciones previas a la apertura de los mercados, las acciones de AT&T bajaban un 5%.

El acuerdo para desenmarañar la compra por US$ 85,000 millones de Time Warner por parte de AT&T se anunció a principios del año pasado, pero algunos detalles financieros no se revelaron hasta el martes.

“En lugar de intentar tener en cuenta la volatilidad del mercado a corto plazo y decidir dónde repartir el valor en el proceso de hacer un intercambio de acciones, la distribución de la escisión dejará que el mercado haga lo que los mercados hacen mejor”, dijo el presidente ejecutivo de AT&T, John Stankey, en un comunicado.

“Confiamos en que ambas acciones se valorarán pronto en función de los sólidos fundamentos y las atractivas perspectivas que representan”, agregó.

Warner Bros Discovery intentará acercarse al principal actor en el mundo del streaming de video, Netflix, pese a que HBO Max, de WarnerMedia, creció más rápido en Estados Unidos en el cuarto trimestre, cerrando el año con 74 millones de suscriptores.