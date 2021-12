La compañía de telecomunicaciones AT&T llegó a un acuerdo para vender a Microsoft su plataforma para comprar y vender publicidad digital Xandr, informó en un comunicado en el que no ofrece detalles sobre el monto de la transacción.

De acuerdo con AT&T, el acuerdo se basa en una relación de una década entre Xandr, antes conocida como AppNexus, incluidas sus empresas predecesoras, y Microsoft para ofrecer soluciones de medios digitales globales para los anunciantes.

“La visión compartida de Microsoft de potenciar una web libre y abierta y defender una alternativa de industria abierta a través de un mercado publicitario global lo hace ideal para Xandr”, señaló en el comunicado el vicepresidente ejecutivo y gerente general de Xandr, Mike Welch .

“Esperamos utilizar nuestra innovadora plataforma para ayudar a acelerar la publicidad digital y las capacidades de medios minoristas de Microsoft“, afirmó.

Por su parte, Mikhail Parakhin , presidente de experiencias web de Microsoft, destacó que “con el talento y la tecnología de Xandr” esa empresa puede acelerar la entrega de sus soluciones de publicidad digital y medios minoristas.

La transacción está sujeta a las condiciones de cierre habituales, incluidas las revisiones reglamentarias, indica además el comunicado.

AT&T adquirió la compañía de tecnología publicitaria en el 2018 por alrededor de US$ 1,600 millones con el objetivo de desafiar a compañías como Alphabet Inc., matriz de Google, y Facebook de Meta Platforms Inc., en el mercado de anuncios digitales, destaca el Wall Street Journal.

Destaca además que el negocio de publicidad de búsqueda de Microsoft tuvo ingresos de US$ 8,500 millones el año que terminó el 30 de junio del 2021, lo que representó aproximadamente el 5% de los ingresos del gigante tecnológico.

La compañía gana dinero vendiendo anuncios en varios servicios, incluido su motor de búsqueda Bing, la plataforma de redes sociales LinkedIn, centrada en los negocios, y en su plataforma de videojuegos.