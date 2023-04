En su último reporte “Monitoreo y perspectivas para el sector salud privado en Lima”, TMS (Total Market Solutions) indica que la facturación de las clínicas de la capital cayó el 2020 de S/ 1,979 millones a S/ 1,921 millones el 2020 por el temor de los pacientes a contraer el covid-19. Sin embargo, el negocio se recuperó el 2021.

“Hay un crecimiento (a S/ 2,405 millones) por la severidad. Hubo pocas atenciones ambulatorias y muchas hospitalizaciones, con tickets promedio arriba de los S/ 200,000. En el 2022, sigue la recuperación”, comentó Solón King, CEO de TMS, tras detallar que la facturación del último año llegó a S/ 2,432 millones.

De ese monto, S/ 377 corresponde a copago (planes de salud propios de las clínicas y gasto de bolsillo de pacientes sin seguros privados), concepto que creció 27.9% frente al 2021 e impulsó el avance del sector. En contraste, la facturación regular (EPS, seguros y otros) cayó 2.6% a S/ 2,055 millones.

“Hay mucha gente que prefiere al sector privado y pagar S/ 200 o S/ 250 (por consulta) antes que ir al sector público. Este comportamiento está creciendo bastante, es una buena noticia para las clínicas, que estuvieron muy golpeadas el 2020, sobre todo, las que se enfocaban en atenciones ambulatorias”, anotó.

En efecto, las atenciones en modalidad ambulatoria en clínicas privadas reportaron la mayor caída en pacientes en el 2020 (37.4%). En el 2021, dicho concepto repuntó en 33.2%; y en 2022, en 16.2% a 4.1 millones de pacientes. Sin embargo, todavía no recupera el registro del 2019 (4.3 millones de pacientes).

El auge de los planes de salud de las clínicas

En la facturación del 2022, las clínicas de Lima reportan crecimiento en todas sus fuentes de financiamiento. Sin embargo, los mayores incrementos están en los planes de salud propios (3.8%) y otros como los pagos de bolsillo (3.5%).

“Hay mucho interés de las clínicas en hacer crecer el financiamiento con planes de salud, que son complementarios (a los seguros y EPS). Hay un gran mercado en el sector socioeconómico B y C que puede acceder a este tipo de planes con tarifas accesibles, sin estar en planilla ni ser dependientes”, comentó Vanessa Rodriguez, asociada de TMS.

En efecto, el gerente de la Asociación de Clínicas Privadas del Perú (ACP), Hernán Ramos, explicó que estos planes “pre pago” son requeridos por personas independientes, con negocios propios y que no pueden entrar a Essalud o a alguna EPS. Así, acceden rápidamente a consultas, pruebas o inclusive cirugías.

Si bien afirmó que el número de planes propios no se ha incrementado, destacó que los actuales vienen aumentando su número afiliados. Aun así, recordó que su participación en los ingresos totales todavía es menor.

“Tienen un impacto en el financiamiento de las Ipress (Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud), pero aun en el sistema privado de salud son más importantes los seguros y las EPS como generadores de clientes a las clínicas”, declaró a Gestión.

Al respecto, King refirió que la contribución de ese tipo de planes todavía oscila entre 5% y 10%, pero ya una clínica percibe la cuarta parte de sus ingresos de esa modalidad de servicio.

Diagnósticos en crecimiento

En el 2021, todos los consumos crecieron en facturación en las clínicas de Lima, destacando sobre todo la hospitalización (39.3%) y servicios auxiliares (34.6%). En el 2022, el primero de ellos cae, pero el segundo se mantiene al alza (12.8%).

“Los servicios auxiliares tienen toda la línea diagnóstica, rayos X, laboratorio, etc. La salud se ha modernizado. Hoy los médicos no han dejado el ojo clínico, pero están recurriendo más a ayudas diagnósticas. Llama la atención que ya sean el 30% o 35% de los ingresos”, dijo King.

Añadió que la tendencia en el empleo de estos servicios va al alza por el avance de la ciencia y la demanda de los pacientes por diagnósticos más certeros.

Facturación de clínicas crecería 8.5% el 2023

Para el presente año, TMS estima que la facturación de las clínicas crecerá en 8.5% en función de la alta demanda de servicios de salud. En el mundo, King refirió que las personas acuden al médico 3.3 veces al año; y en Perú, la tendencia sería similar.

Si bien reconoció que los establecimientos médicos en el país compiten con la atención que las personas buscan en las farmacias, afirmó que la asistencia a las clínicas tampoco es menor. Además, éstas vienen recibiendo pacientes que el sector público no puede cubrir.

“El sector público no ha sido capaz de atender o invertir en los sistemas públicos de salud. Entonces el sector privado es una buena alternativa y, como el 75% en Perú es (trabajador) independiente, los planes de las clínicas siguen creciendo”, finalizó.

Hasta antes de la pandemia, la facturación de las clínicas crecía casi 9% al año. En función de la estadística histórica, TMS reafirma su proyección para el 2023.

Una respuesta a la “pasividad” del mercado asegurador

Alberto Barrenechea

Docente de la Escuela de Gestión Pública de la Universidad del Pacífico

Este boom de los planes de las clínicas tiene que ver con la pasividad del mercado asegurador privado en su versión antigua de seguros para personas de altos ingresos y de las EPS, que no lograron capturar masivamente a millones de peruanos que tienen dinero en el bolsillo y que pudieran comprar un seguro privado de salud. Un país debería crecer en seguros de salud en base a la oferta de las aseguradoras, eso sucede en Chile, Colombia y cualquier país del mundo. Es un caso muy típico de Perú, que la clínica, que no está en el negocio asegurador, sino que es un prestador, se meta a este negocio porque el mercado asegurador privado no ha tenido esa visión de hacerlo crecer de manera significativa. Los planes pre pagos simulan ser un seguro de salud, dando la opción de acceder a atenciones más baratas y eso entusiasma, abre un mercado no de gente de altos ingresos, sino más masivo, de gente que valora su salud y de manera frecuente usa una clínica. Para estas entidades, también es más rentable. Las aseguradoras imponen sus precios a las clínicas y muchas veces hay conflictos, pero con los planes pre pagos, las clínicas mismas manejan sus costos para no perder. A partir de la experiencia de Ricardo Palma y San Pablo, que son las pioneras en estas pre pagas, ha habido un arrastre positivo. San Felipe, el Peruano Japonés, Stella Maris y muchos otros vieron que es una alternativa positiva.

