Así lo informó el CEO de la corporación, Jesús Ochoa, quien precisó que los esfuerzos están orientados a abrir sedes de la marca en las regiones norte, sur y oriente del país; ello, bajo el modelo de franquicias y con los formatos ya sea de clínica o de consultorios dentales.

“Hay inquietud por desarrollar más franquicias a nivel nacional. Actualmente tenemos en Trujillo, Arequipa, Huancayo y Tacna, pero quisiéramos penetrar en ciudades como Cusco, Piura, Chiclayo, Tumbes; en la selva aún no estamos. Somos principalmente capitalinos, aunque nuestras propuestas han funcionado en regiones”, anotó.

La franquicia

De las más de 50 sedes que tiene Multident a nivel nacional, más de 30 son franquicias. Ochoa considera que esta modalidad atrae a los emprendedores y desde la candena quiere continuar promoviéndola.

De acuerdo al representante de la corporación, el retorno de lo invertido por un franquiciado Multident ocurre entre uno y dos años. En tanto, la inversión inicial está entre US$ 20 mil y US$ 10 mil para una clínica y un consultorio, respectivamente.

Adicionalmente, las franquiciados del formato de clínicas pagan a Multident regalías mensuales por US$ 1,000 y también US$ 400 al mes por costo de publicidad, mientras la franquicia de consultorio por los mismos conceptos tiene montos de US$ 500 y US$ 350.

“El franquiciado obtiene los derechos de la marca y todo el conocimiento de los 30 años de Multident”, añadió Ochoa, quien dijo planear contacto con inversionistas de provincias para avanzar con la expansión de la empresa.

Recuperación

El CEO de Multident sostuvo que, al cierre del 2022, la evolución de las ventas está en un 27% por encima de lo obtenido en el 2019, siendo el objetivo para el 2023 seguir la tasa de crecimiento en un 25%.

Esta proyección está justificada en la apertura de nuevas franquicias, pero también de sedes propias; además, de la consolidación de los establecimientos ya existentes.

“También hemos estado invirtiendo en sedes propias; tenemos un proyecto social, que es una clínica grande en Callao, una clínica asistencial que es de apoyo social y que este mes debería estar culminado. Esto no pertenece al formato de negocios, sino de servicio a la comunidad como parte de nuestra ONG Vuelve a sonreír”, anotó.

El año pasado, la cadena abrió clínicas en Ica, Los Cedros de Villa (Chorrillos), en Surco, así como también se sumó una nueva sede en el formato consultorio en Los Olivos.

Otrosí digo

Perfil del público

El 54% del público de Multident son personas entre 18 y 40 años que, por lo general, buscan tratamientos relacionados con estética dental como blanqueamientos dentales, carillas o restauraciones dentales.