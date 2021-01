Antes de proceder con la salida a bolsa más grande del mundo, Saudi Arabian Oil Co. prometió a los posibles inversionistas una pequeña parte de una compañía de billones de dólares con acceso a inigualables reservas petroleras. No solo prometió volumen sino también ser amigable con el clima.

Ejecutivos de Aramco enfatizaron en el período previo a una OPI en el 2019 que la perforación de petróleo saudí genera menos emisiones que causan calentamiento global que otros productores.

“No porque nuestro crudo sea más limpio que otros a nivel mundial, sino por nuestros estándares”, dijo el director ejecutivo, Amin Nasser , en un evento en el que se comprometió a hacer aún más para entregar petróleo con una menor generación de carbono. “Aunque nuestras cifras son extraordinarias, el cambio climático es un tema clave para el mundo”.

No obstante, la contabilidad de Aramco sobre el gas de efecto invernadero no permite una imagen completa. El gigante saudí excluye las emisiones generadas por muchas de sus refinerías y plantas petroquímicas en sus revelaciones generales de carbono, según una revisión de las declaraciones públicas realizada por Bloomberg Green.

La inclusión de todas estas instalaciones podría casi duplicar la huella de carbono reportada por Aramco, agregando a su recuento anual hasta 55 millones de toneladas métricas de dióxido de carbono equivalentes —o aproximadamente las emisiones producidas por Portugal.

Estos datos faltantes son una señal de alerta para los inversionistas, quienes “deben poder fijar un precio para los riesgos climáticos en sus carteras”, dijo Nick Stansbury , jefe de investigación de productos básicos en Legal and General Investment Management, que posee acciones de Aramco desde fines del 2020. “Esas revelaciones deben ser integrales, verdaderas y precisas”.

En respuesta a preguntas, Aramco dijo que comenzará a revelar emisiones directas de todas sus operaciones globales este año. “Tenemos un camino claro y prudente para aumentar el alcance y los detalles de la revelación de las emisiones”, dijo la compañía en un comunicado. Agregó que la revelación actual “refleja las emisiones de aquellos activos donde Aramco tiene la responsabilidad y la capacidad de administrar y controlar las emisiones”.

La contabilidad selectiva ayuda a pulir las declaraciones de bajas emisiones de carbono en nombre de la petrolera saudí, que se han convertido en una parte clave de la identidad corporativa de Aramco.

La compañía a menudo cita un estudio del 2018 publicado en la prestigiosa revista Science que demuestra que la extracción de petróleo en Arabia Saudita genera la segunda cantidad más baja de emisiones en el mundo, solo después de Dinamarca.

Sin embargo, el crudo no es de mucha utilidad hasta que se refina, y la destilación para generar gasolina, combustible para aviones o diésel es un trabajo intensivo en emisiones. Gran parte de esta actividad se ha excluido de las revelaciones de la compañía porque Aramco decide reportar solo las emisiones de las instalaciones que posee en su totalidad y que están dentro del reino.

Además, Aramco duplicará la capacidad de su red de refinación para alcanzar hasta 10 millones de barriles por día para el 2030; gran parte de esas emisiones no se habrían revelado bajo las prácticas de reporte anteriores de la compañía.

La maniobra contable de Aramco es posible porque muchas de sus refinerías son asociaciones o están ubicadas en el extranjero, como Estados Unidos, Corea del Sur, Japón, China y Malasia. Para calcular esas emisiones faltantes, Bloomberg Green se basó en estimaciones de refinerías en más de 80 países compiladas en un estudio publicado en el 2020 en la revista Nature Climate Change.

Los investigadores tuvieron en cuenta las variaciones en más de 300 tipos diferentes de crudo refinado en todo el mundo, con estimaciones de emisiones más bajas y más altas.

El ajuste de estos cálculos para las instalaciones en el extranjero de Aramco y su participación en empresas conjuntas muestra un rango para las emisiones del 2019 comprendido entre 75 millones de toneladas y 113 millones de toneladas. Esa brecha refleja cuán difícil es estimar con precisión la producción de carbono de cualquier refinería en particular.

Aramco declinó proporcionar cifras más precisas. “No comentamos sobre las emisiones activo por activo”, dijo la compañía en su comunicado.

La estimación más alta equipararía las emisiones directas de Aramco con las de Exxon Mobil Corp., a pesar de que la compañía estadounidense extrajo una tercera parte de petróleo y refinó aproximadamente la misma cantidad en el 2019. Las operaciones de Aramco siguen siendo más limpias por barril de petróleo producido y refinado, solo no en el grado sugerido por las revelaciones de la compañía.

La mayoría de las grandes petroleras mantienen registros detallados de las emisiones pasadas y una proyección de las emisiones futuras proyectadas de instalaciones individuales, a menudo mucho más desarrolladas de lo que se revela a inversionistas o reguladores.

Una investigación publicada en diciembre por Bloomberg Green reveló que Exxon y sus socios de empresas conjuntas, incluida Aramco, estarían aparentemente elaborando pronósticos detallados sobre la producción de carbono de nuevos proyectos.

En la mayoría de los casos, las cifras sobre emisiones vinculadas a instalaciones específicas no se hacen públicas a menos que lo exijan las regulaciones gubernamentales. La refinería Motiva, propiedad de Aramco en Port Arthur, Texas, por ejemplo, reporta emisiones anuales a la Agencia de Protección Ambiental de EE.UU.

Tiene una capacidad de refinación de más de 600,000 barriles por día y produjo 5.4 millones de toneladas de emisiones en el 2019. Esas cifras no fueron incluidas en los datos del 2019 de la compañía, ya que Motiva se encuentra fuera de Arabia Saudita.

Hay señales de cambio en el mayor país productor de petróleo. La bolsa de valores de Arabia Saudita, donde cotiza Aramco, anunció previamente planes para lanzar un índice ASG, que filtra a las empresas en función de métricas ambientales, sociales y de gobernanza corporativa.

La bolsa declinó comentar si introduciría un requisito regulatorio para que las empresas saudíes revelen las emisiones. El Ministerio de Energía de Arabia Saudita remitió las preguntas a Aramco y declinó hacer comentarios.

Los inversionistas globales están presionando a las compañías petroleras para que aumenten las revelaciones y así se pueda medir mejor el riesgo climático. A principios de este mes, después de resistirse durante años, Exxon comenzó a revelar las emisiones de Alcance 3 que se producen cuando los clientes queman combustible.

Así, Aramco sería una de las pocas petroleras de gran tamaño y cotizada que no revela las emisiones de clientes, las cuales normalmente representan más del 80% de las emisiones totales de los productores de combustibles fósiles. La falta de estos datos significa otro desafío para las afirmaciones de Aramco sobre sus emisiones bajas en carbono.

Aramco también está invirtiendo en la producción de productos químicos, que convierten el petróleo y el gas en productos cotidianos, desde detergentes hasta plásticos. La conversión de crudo en productos químicos es un proceso que requiere mucha energía, al igual que el refinado, que aumenta la carga de emisiones. Todos los activos petroquímicos que posee Aramco son empresas conjuntas, por lo que dichas emisiones han sido excluidas hasta ahora de las revelaciones.

En Arabia Saudita, Aramco tiene tres plantas químicas construidas con Total SE, Dow Inc. y Sumitomo Corp. También hay plantas químicas respaldadas por Aramco en China y Malasia. Estimar las emisiones de estos complejos es más difícil que las refinerías.

No obstante, es probable que estas plantas químicas produzcan millones de toneladas métricas de carbono cada año, las cuales no se reconocen en los datos actuales de emisiones de Aramco. La planta química Sadara en Arabia Saudita, una empresa conjunta entre Aramco y Dow, es un caso excepcional; reportó voluntariamente emisiones de 6.3 millones de toneladas en el 2019. La participación accionaria de 65% de Aramco refleja que aproximadamente 4 millones de toneladas no fueron incluidas en el recuento de carbono de Aramco.

Este cálculo aumentará con la nueva adquisición de Aramco. El año pasado, Aramco adquirió una participación de 70% en la compañía petroquímica Saudi Basic Industries Corp. (SABIC). Las emisiones de Alcance 1 y 2 de SABIC fueron de 55 millones de toneladas en el 2019, lo que agregaría 39 millones de toneladas más al recuento de carbono del gigante petrolero para 2020.

Convertirse en una empresa que cotiza en bolsa ha expuesto a Aramco a un mayor escrutinio. Si bien 98% de la compañía aún es propiedad del Gobierno saudí, Aramco está bajo presión para adherirse a los estándares internacionales.