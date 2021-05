Apple Inc. generó más de US$ 100 millones en ingresos gracias a las comisiones cobradas por ofrecer Fortnite en la App Store, declaró el miércoles un empleado del fabricante de iPhone.

Michael Schmid, quien trabaja como jefe de desarrollo de negocios de App Store para juegos, proporcionó una estimación aproximada de los ingresos el miércoles durante el juicio en curso con Epic Games Inc. en Oakland, California.

Schmid no especificó una cantidad exacta en dólares y declinó decir si los ingresos fueron superiores a US$ 200 millones, argumentando que sería “inapropiado” compartir esa información. Fortnite de Epic se lanzó en la App Store en 2018 y estuvo presente hasta que Apple lo eliminó el año pasado.

Sensor Tower, la firma de datos de mercado de aplicaciones móviles, hizo una estimación considerablemente mayor el año pasado.

Los jugadores de Fortnite han gastado casi US$ 1,200 millones a través de la App Store de Apple, generando ingresos de alrededor de US$ 354 millones para Apple, según dijo la firma.

Schmid señaló que Apple gastó US$ 1 millón en marketing para Fortnite durante sus últimos 11 meses en la App Store. La abogada de Epic, Lauren Moskowitz, calificó el US$ 1 millón gastado por US$ 100 millones en ingresos como un buen negocio.

Cuando Fortnite estaba en la App Store, Apple se llevaba un 30% de comisiones del exitoso juego por las actualizaciones en la aplicación.