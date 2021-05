La Autoridad Portuaria Nacional (APN) dio opinión favorable a la adenda que planteó APM Terminals Callao (APMT) para rediseñar las siguientes fases del proyecto de modernización del Terminal Norte Multipropósito del Callao, faltando ahora que reciba opiniones de Ositran, el MEF y la Contraloría, para su aprobación por el MTC.

En esa línea, la concesionaria de esa infraestructura, también conocida como Muelle Norte, adelantó que podría invertir US$ 1,050 millones en dicho rediseño, es decir, US$ 346 millones adicionales (o 46% más) respecto a los US$ 746 millones contemplados originalmente en su contrato de concesión, según el Plan de Negocios 2021 que presentó a Ositran.

Al respecto, Fernando Fauche, director comercial de APM Terminals Callao, explicó a Gestión que la adenda no contempla una ampliación de años del contrato de concesión, así como tampoco una reducción del número de etapas obligatorias, ni disminuye los presupuestos de inversión de las mismas.

Por el contrario, confirmó, se plantean inversiones adicionales para carga a granel.

Capacidad

En ese sentido, precisó que el rediseño le permitirá al concesionario aumentar su capacidad de atención a la carga general (no contenedorizada) para mover hasta 15.5 millones de toneladas (desde los 7 millones de toneladas que mueve actualmente); es decir, un crecimiento de 121% .

Vale recordar que APMT ya concluyó las dos primeras fases del proyecto , con una inversión ya ejecutada de más de US$ 495 millones, y para las siguientes etapas, el diseño original (que planteó el Gobierno), contempla particularmente instalaciones y equipos para mover carga en contenedores.

“No optimizar el diseño del puerto generaría impactos negativos en la cadena logística y en el comercio exterior”, afirmó Fauche.

Ositran plantea subir en 1.5% tarifa de servicios portuarios

Ositran planteó un incremento de 1.56% en las tarifas para los servicios regulados en el Terminal Norte Multipropósito del puerto del Callao para el periodo entre el 1 julio próximo hasta el 30 de junio del 2026.

No obstante, Fernando Fauche, director comercial de APM Terminals Callao, indicó a este diario que la referida empresa mantiene tarifas por debajo de los importes máximos aprobados (en anteriores revisiones tarifarias) por Ositran para la mayoría de los servicios regulados: entre 5% y 21% menos, de acuerdo con el tipo de carga.

“A fin de acompañar el crecimiento del país, durante los últimos años, APM Terminals Callao ha sido la única del sector portuario en no cobrar las tarifas máximas autorizadas para dichos servicios, todo ello a pesar de las inversiones y mejoras realizadas en el terminal portuario”, aseveró Fauche.