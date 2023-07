El Indecopi declaró este sábado barrera burocrática ilegal la prohibición a la tercerización de las actividades que forman parte del núcleo del negocio de una empresa.

De la misma forma, la exigencia de considerar como “desnaturalización” de la tercerización cuando el desplazamiento de trabajadores por parte de la empresa tercerizadora se realiza para el desarrollo de actividades que forman parte del núcleo del negocio.

De acuerdo a la Resolución Nº 0270-2023/CEB-Indecopi, publicada hoy en el boletín de Normas Legales del diario El Peruano, se atiende la demanda interpuesta en contra de la decisión del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE) dada en el decreto supremo 006-2008-TR.

Así, la Comisión del Indecopi declara que es barrera burocrática la prohibición de tercerizar las actividades que forman parte del núcleo del negocio de una empresa, materializada en el último párrafo del artículo 2 del Decreto Supremo No 006-2008-TR, que aprueba el Reglamento de la Ley No 29245 y del Decreto Legislativo No 1038, modificado por el Decreto Supremo No 001-2022-TR, concordante con el primer y undécimo párrafo del artículo 1 de la misma norma.

La otra norma que es barrera burocrática ilegal es la exigencia de considerar como desnaturalización de la tercerización cuando el desplazamiento de trabajadores por parte de la empresa tercerizadora se realiza para el desarrollo de actividades que forman parte del núcleo del negocio, materializada en el literal b) del artículo 5 del Decreto Supremo No 006-2008-TR, modificado por el Decreto Supremo No 001-2022-TR.

En este aspecto, Indecopi considera que la norma emitida por el MTPE contraviene el artículo 3 de la Ley No 29245, Ley de Servicios de Tercerización, el cual establece que los contratos de tercerización tienen por objeto que una empresa tercerizadora se haga cargo de una parte integral del proceso productivo, sin establecer limitaciones respecto el tipo de actividades a tercerizar.

Asimismo, Indecopi considera que se vulnera el principio de legalidad de la Ley del Procedimiento Administrativo General, según el cual las autoridades administrativas deben actuar con respeto a la Constitución, la ley y al derecho, dentro de las facultades que le estén atribuidas y de acuerdo con los fines para los que les fueron conferidas.

“De conformidad con lo establecido en el artículo 8 del Decreto Legislativo No 1256, se dispuso la inaplicación, con efectos generales, de las barreras burocráticas declaradas ilegales en favor de todos los agentes económicos y/o ciudadanos en general que se vean afectados por su imposición”, indica la norma emitida.

Indecopi sostiene a través de la Comisión de Eliminación de Barreras Burocráticas que, este mandato de inaplicación rige a partir del día de mañana 23 de julio.