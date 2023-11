Empleo sube en Lima, pero cae en 17 ciudades del Perú al tercer trimestre.

En Lima Metropolitana y el Callao, donde reside el 57.1% de la población ocupada, el empleo creció 4.5% en el tercer trimestre del año. También crece en Trujillo (7.4%), Tarapoto (5.2%), Huancavelica (2.4%) y Puerto Maldonado (2.4%). Sin embargo, existe un deterioro del empleo en otras ciudades.

Caída por regiones

De acuerdo con las cifras del EPEN por regiones, se observa una caída en 17 ciudades, cinco más que el segundo trimestre.

Las 17 ciudades son Iquitos (-8.0%), Pucallpa (-7.8%), Chiclayo (-7.3%), Puno (-6.9%), Arequipa (-6.2%), Chachapoyas (-5.6%), Huaraz (-4.8%), Moyobamba (-4.1%), Cajamarca (-3.9%), Cerro de Pasco (-3.8%), Ica (-2.0%), Piura (-2.0%), Tacna (-2.0%), Chimbote (-1.9%), Abancay (-1.9%), Moquegua (-1.1%) y Ayacucho (-0.4%).

Una explicación para este comportamiento es el deterioro del sector agrícola, que al mes de septiembre registra una contracción acumulada de 5.19%, comentó Carlos Casas, exviceministro de Economía, profesor principal del Departamento Académico de Economía de la Universidad del Pacífico.

“Anticipándose al fenómeno de El Niño, en muchas zonas del país se está cultivando y sembrando menos. Eso lleva a que se necesite menos mano de obra. También se genera un incremento en el subempleo porque se reducen las jornadas”, señaló.

Principales ciudades en rojo

En Iquitos, ciudad con mayor caída se observa en el rango de edad entre 14 a 24 años (-18.7%), seguido de los de 45 y más años de edad en (7.2%) y los de 25 a 44 años de edad (4.4%).

Por su parte, en Pucallpa cayó desproporcionadamente el empleo entre las mujeres (-13.1%) que los hombres (-3.8%). Mientras que en Chiclayo, donde solo el 66.6% tiene empleo informal, también predominó la caída en el grupo etario más joven (-15.7%).

Las ciudades más golpeadas por el desempleo son Moquegua con tasas de desempleo de 11.4%, en Cajamarca de 9.2% y Puno de 8.5%.

Así, se explicitan diferencias en el mercado laboral urbano y rural. “Según área de residencia, en el área urbana la PEA ocupada aumentó en 0.4% (50,600 personas); en tanto, en el área rural se contrajo en 5.9% (-207 mil 400 personas). El área urbana concentra al 80.8% (13 millones 905 mil 900 personas) de la población ocupada del país, en tanto el área rural el 19.2% (3 millones 301 mil 300 personas)”, señala el reporte de INEI.

En general, el empleo en el sector primario (agricultura, pesca y minería) registra un retroceso de 7% en el tercer trimestre a nivel nacional, la caída más grande a nivel sectorial junto con el sector construcción. Esto ya se veía reflejado en la última Encuesta de Expectativas Macroeconómicas del Banco Central de Reserva del Perú (BCRP). En el último mes se han deteriorado las expectativas de contratación de personal en minería e hidrocarburos a tres y doce meses.

Además, las altas tasas de inflación de los últimos años han golpeado desproporcionadamente a diferentes ciudades en regiones. “Hay muchas ciudades del país donde la inflación es mucho más alta que la de Lima. Esto hace que la recuperación de su demanda interna sea más lenta, porque recorta los ingresos. En ese contexto es mucho más difícil recuperar puestos de trabajo”, agrega Casas.

De acuerdo con el BCRP, las ciudades con mayor inflación en los últimos 12 meses fueron Trujillo (6.5%), Chiclayo (6.2%), Ica (5.9%) y Tumbes (5.7%). En contraste, el promedio nacional a 12 meses es de 4.34%.

Empleo juvenil

Para Casas, la recesión golpea desproporcionadamente el empleo juvenil. “Esto ocurre en todas las recesiones, no es exclusivo del caso peruano. No tienen mucha empleabilidad y conocimientos y hay personas con más experiencia mas dispuestas a aceptar un menor ingreso, lo cual que genera un desplazamiento y mayor tasa de desempleo”, explica.

De esta manera, disminuye más la población ocupada menor de 25 años de edad (-7.9%), mientras que la del grupo de 25 a 44 años de edad cae en 1.7% y entre los mayores de 45 años aumenta en 3.2%.

La tasa de desempleo de los jóvenes de 14 a 24 años de edad se situó en 10.1% en el tercer trimestre, mientras que en el grupo de 25 a 44 años de edad fue de 4.9%; y en los de 45 y más años de edad, 3.4%. Como consecuencia de ello, la tasa de informalidad laboral es la más alta entre los menores de 24 años: 85.4%. Luego, el grupo de 45 y más años con 71.5% y los de 25 a 44 años con 67.9%.

¿Apoyo del Gobierno?

El nuevo plan de reactivación económica del Gobierno, Plan Unidos, contempla una serie de 25 medidas orientadas a reforzar la cadena de pagos y reactivar la inversión privada. La única medida explícitamente orientada al mercado laboral se enfoca en el sector agrario.

“Vamos a dar facilidades a las empresas por cada trabajador que contraten”, dijo la ministra de Desarrollo Agrario y Riego, Jennifer Contreras, a Gestión.

Sin embargo, la agricultura está lejos de ser el único sector que requiere apoyo estatal para recuperar puestos de trabajo. “El turismo fue bastante golpeado por los conflictos sociales y hasta ahora no se recupera. Servicios tampoco ha recuperado los niveles que tenía en la pre pandemia. Si no se crea empleo de calidad no van a crecer los ingresos y entonces se viene deteriorando la calidad de vida que se traduce en mayores niveles de pobreza”, señala Paola Herrera, economista del Instituto Peruano de Economía (IPE).

Al tercer trimestre, los ingresos en términos reales (ajustados por la inflación) todavía permanecen en un nivel 5% inferior a lo que se tenía en el 2019.

