El presidente del Congreso, Eduardo Salhuana, informó esta noche que el ministro de Energía y Minas, Rómulo Mucho, le dijo hoy que el Poder Ejecutivo entregará el proyecto de Ley de la Pequeña Minería y Minería Artesanal (Ley MAPE) el próximo lunes 18.

“En la mañana me comuniqué con el ministro de Energía y Minas, Rómulo Mucho, me vino a visitar al Congreso y me dio la información, que ahora la hago pública, que el proyecto lo van a entregar el lunes de la próxima semana. Ya lo tienen listo”, señaló en RPP.

Agregó que apenas llegue el proyecto el lunes, será derivado a la Comisión de Energía y Minas. Al respecto dijo que ya hablóa con el titular de dicho grupo de trabajo y le ha pedido que convoque a sesiones extraordinarias para que se se pueda avanzar.

“El problema de fondo es que el plazo vence el 31 de diciembre. Se acaba es la provisionalidad y se debe establecer una norma que garantice a los pequeños mineros que deseen formalizarse, lo puedan hacer dentro de un plazo correspondiente, pero con normas definitivas y no de manera transitoria”, añadió.

Como se recuerda inicialmente se tenía previsto que documento llegue al Congreso el jueves pasado pero ello no se produjo.

En ese momento, Mucho sostuvo que la demora en la presentación de la norma obedecía a que tiene que pasar por varias instancias. “No es que estamos contra la pequeña minería artesanal, queremos incluirlos en el circuito productivo, pero ya está al final. Tiene que pasar muchas instancias. Queremos una herramienta que funcione para bien”.

Minería ilegal Foto IIMP

Asimismo, el ministro ratificó su oposición a la ampliación del Reinfo: “No es sencillo. Es el mismo estado quien creó el Reinfo, si bien es cierto, con buena intención, pero esto fue distorsionado y ha causado mucho problema al país. Hay peruanos que se benefician, pero está haciendo más daño a otros”.

“El Reinfo ya no debe existir, pero los que están en trámite, se les dará un plazo hasta que puedan formalizarse”, agregó.