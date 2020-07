La demanda de los pequeños vehículos de carga como van, minibuses y furgonetas aumentó en 30% tras iniciado el periodo de cuarentena en Perú, impulsado por el desarrollo de los distintos servicios delivery.

Así lo indicó Andrés Celi, Key Account Manager de la Categoría Vehículos de OLX Perú. “Se reporta una importante demanda por este tipo de vehículos para transportar diversa mercadería, para los que están abriendo un negocio propio y servicios delivery”, señaló.

En ello coincidió Fernando Mendoza, Gerente de Gildemeister Perú (representante de Hyundai, entre otras marcas). Refirió que antes de la llegada del coronavirus al Perú el segmento de vehículos comerciales ligeros solo representaba el 10% de las ventas, pero ahora esta parcipación se ha elevado al 30%.

“Vemos nuevas necesidades de los clientes. Hay personas que se han quedado sin trabajo y con su liquidación adquieren estos vehículos para emprender en el servicio de distribución de productos o delivery”, anotó.

OLX Perú estima que el ritmo de crecimiento de la demanda por este tipo de vehículos continuará hacia el tercer trimestre del año, tras lo cual podría empezar a establizarse.

Vehículos compactos

Otra tendencia que se prevé en esta nueva coyuntura de riesgo de contagio por coronavirus es la mayor demanda de autos compactos.

Mendoza refiere que el temor a usar el transporte público está impulsando la compra de un auto que podría no haber estado previsto hasta hace unos meses. Y para no romper el presupuesto familiar se está optando por autos más económicos o de segundo uso.

“Esto ha generado que el ticket promedio de compra haya bajado, en nuestro caso de US$ 19,000 a US$ 18,000, pero estimamos que esta tendencia continuará en los próximos meses; nosotros contamos con vehículos desde US$ 8,500”, indicó.

“Las preferencias están cambiando hacia vehículos más pequeños. En una familia en lugar de adquirir un auto grande, bien equipado, ahora se prefiere contar con dos autos pequeños, para que más miembros de esa familia puedan movilizarse sin recurrir al transporte público. Hay un temor grande a ser contagiado”, remarcó Andrés Celi, de OLX Perú.

El ejecutivo refirió que si bien las marcas de autos preferidas siguen siendo las mismas (Toyota, Hyundai y KIA), existe un gran potencial de las marcas chinas “y podrían ser las que sorprendan en los próximos meses” debido a que son más económicas.