Impacto del crecimiento de empresas exportadoras en el PBI

Gabriel Arrieta, jefe de Estudios Económicos e Inteligencia Comercial del Cien-Adex destaca que “el número de empresas que exportan un producto a un destino, sumaron 2,302 empresas entre enero y junio. De este número, alrededor del 76.8% fueron microempresas y si sumamos a las pequeñas empresas, representan al 96% del total de empresas exportadoras”.

Este factor (el tamaño) evita que el negocio sea sostenible porque hay una vulnerabilidad significativa, considerando que se dirigen a un mercado y solo tienen un producto.

Por estos motivos, el aumento de las empresas exportadoras no generaría un impacto significativo en el PBI. Juan Carlos Odar, economista y director de Phase Consultores, explica lo siguiente:

“En la medida en que son empresas relativamente pequeñas, el impacto puede ser más en generación de empleo que en generación de PBI. La productividad es moderada, no es muy alta. En la medida en que lo logren habrá posibilidad de acceder a nuevos destinos con otros productos y esto generaría que las empresas crezcan. Ahí sí habría un impacto más fuerte”.

Cómo asegurar la sostenibilidad de las empresas exportadoras

Gabriel Arrieta propone cuatro medidas para que las micro y pequeñas empresas puedan ser sostenibles con el tiempo y que la producción que generen tenga un mayor impacto en el PBI peruano.

Financiamiento: es importante para el desarrollo de las empresas, tanto a nivel micro como pequeña, ya que generalmente hay limitantes en el mercado bancario. Si una mype va a pedir un préstamo y son evaluadas por las entidades, normalmente tienen un mayor grado de riesgo en comparación a las empresas grandes porque estas son más solventes y podrían pagar los préstamos. Este tipo de riesgos limita el acceso de financiamiento. Innovación: se ha identificado que en muchos países se está incentivando los esfuerzos y apoyando la innovación porque permite desarrollar mejores procesos productivos y administrativos, a nivel empresarial, lo cual mejora la calidad de los productos. Eso va a la presencia de la empresa dentro de un mercado. Productividad: deben continuar los esfuerzos de parte de gobierno para elevar la productividad de las empresas. Este aumento está relacionado con la educación. Si hay una mano de obra más preparada para realizar diversos procesos productivos (con inteligencia artificial u otras tecnologías), se logrará tener una mejor y mayor producción. Diversificación: enfocarse en un solo producto o mercado, puede generar dependencia en las empresas y, cuando ocurre alguna crisis internacional o hay algún cambio de política comercial, tienen menos herramientas para resistir ese tipo de choques que inesperados.

Gabriel Arrieta de Adex considera que las mypes podrían orientarse a exportar productos no tradicionales y a los nichos: “Pueden insertarse en algunas cadenas productivas, ya sea del extranjero, en lo metalúrgico, minería no metálica, el metal mecánico, probablemente también prendas de vestir, de repente no a gran escala, pero van a poder tener oportunidades como microempresa en este tipo de sectores”.

Juan Carlos Odar complementa que “el agro no tradicional fue un sector dinámico en los últimos años, sobre todo en las frutas, porque ha generado una mayor capacidad de venta del sector en los últimos años”.

Como se sabe, las exportaciones totales del Perú representan entre 25% y 30% del PBI, por lo que las empresas exportadoras deben aprovechar las oportunidades de crecimiento.

Proyección de exportaciones para este 2024

En el Reporte de Inflación 2024 del Banco Central de Reserva (BCR) se estima que este 2024 habrá un crecimiento importante en las exportaciones, llegando a un 10.4%. En cuanto a los productos tradicionales, se espera crecer un 14.6%, mientras que los productos no tradicionales registrarían una caída de 0.4%. Este crecimiento estimado representaría US$ 74,550 millones.

Foto: BCRP

