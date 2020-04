Perú ha estado en cuarentena a causa del coronavirus durante casi tres semanas y, aunque las exportaciones agrícolas no se han detenido, se han ralentizado. Durante las primeras dos semanas (del 16 al 29 de marzo), los envíos disminuyeron en un 25% en comparación con las semanas anteriores (del 2 al 15 de marzo).

Según un informe de Fresh Fruit News, este hecho no es normal, ya que los envíos generalmente registran un ligero crecimiento en estas semanas debido al inicio de las campañas de palta (aguacate) y mandarina.

La campaña de la palta tuvo un buen comienzo. Hasta la primera quincena de marzo, las exportaciones de palta crecieron en más del 65% en comparación con el mismo período del año anterior.

Sin embargo, durante la primera semana de cuarentena los envíos solo aumentaron en un 45% y luego cayeron un 20% en la semana siguiente. En estas fechas, los precios subieron en los mercados internacionales.

En Estados Unidos, el kilogramo de palta pasó de US$ 4.65 a principios de marzo a US$ 6.85 durante la primera semana de cuarentena para estabilizarse en US$ 6.09 en la segunda semana. En marzo, los principales proveedores de aguacate son España (18% de participación) y Perú (12%). Los menores envíos de ambos países debido a los problemas causados ​​por el coronavirus han mejorado los precios.

Los envíos de mandarinas comenzaron en la segunda quincena de marzo, coincidiendo con el inicio de la cuarentena. Hasta la fecha, solo se han exportado 396 toneladas esta temporada, es decir, un 56% menos que en el mismo período del año anterior.

Los precios de mandarinas también han aumentado durante la cuarentena. En Estados Unidos, el precio pasó de US$ 1.44 por kilogramo en los primeros días de marzo a US$ 1.71 durante la cuarentena. España es el principal proveedor de mandarinas durante el mes de marzo con una cuota de mercado del 38%. Su disminución en las exportaciones influyó en el aumento de los precios.

Está claro que el contexto de incertidumbre y las medidas que se están tomando tienen un efecto negativo en el volumen de exportación agrícola, pero esto ha sido parcialmente compensado por mejores precios, señala el informe “El impacto de la cuarentena” de Fresh Fruit News.

Además, hay productos que en este contexto encuentran oportunidades en el mercado internacional, como los bananos. En el 2019, las exportaciones de frutas cayeron un 9%, una tendencia que continuó hasta la primera mitad de marzo del 2020. Durante la cuarentena, las exportaciones de bananos mostraron un ligero aumento de 8%, en comparación con las semanas anteriores.

En Estados Unidos, el kilogramo de bananos pasó de US$ 1.26 por kilo a US$ 1.56. En este período, Ecuador es el principal proveedor de bananos con una participación de 34%. Casualmente, Ecuador comenzó su cuarentena junto con Perú, pero el efecto de la cuarentena fue mayor en ese país y esto generó una mejora importante en los precios internacionales.