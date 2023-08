Alfonso Bustamante, presidente de Confiep, se refirió a la reunión que sostuvo con las Cámaras de Comercio de la Macrorregión Sur y dijo que se busca destrabar los proyectos que cuentan con presupuesto aprobado, pero que por alguna razón no están en ejecución.

“Se busca impulsar los proyectos priorizados para reactivar la economía y empleo en el sur. Hay una cartera priorizada de S/ 20,000 millones que ya tienen presupuesto y están aprobados, pero que por alguna razón todavía no están en ejecución”, dijo en una entrevista con RPP.

Además, dijo que se quiere trabajar con los gobiernos regionales y ministerios para el destrabe de estas inversiones, pero también se busca definir cuáles son los proyectos de alto impacto, pero que no solo nacen del Gobierno Central a las regiones, sino también al revés.

Por otro lado, Bustamante comentó que muchos proyectos en salud, tanto del Minsa como de EsSalud, están concentrados en los hospitales de gran complejidad, cuando el 85% de todas las dolencias que pueden tener los ciudadanos se pueden resolver en los hospitales N1 Resolutivos.

“El hospital de alta complejidad vale US$ 800 millones, mientras que el N1 Resolutivo entre US$ 30 y US$ 60, dependiendo de los equipamientos”, anotó.

Asimismo, señaló que hay poca conexión con el Gobierno Central y con los Gobiernos Regionales, por lo cual se quiere poner en alerta las necesidades de las regiones,.

“La idea del encuentro es llevar al Gobierno central y locales aquellos proyectos que la población requiere en torno a diversas actividades económicas”, remarcó.

El encuentro con las Cámaras de Comercio de la Macroregión Sur abarcó Ica, Cusco, Madre de Dios, Apurímac, Moquegua, Tacna, Arequipa, Puno, Huancavelica y Ayacucho.

