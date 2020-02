En abril, según ha anunciado el Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre (Serfor), se convocará a licitación pública concesiones forestales con fines maderables y no maderables (para conservación, siembre o ecoturismo). En total, se espera adjudicar más de 15 millones de hectáreas, ubicadas en su mayor parte en regiones de la Amazonía.

“Las inversiones en el sector no solamente van orientadas a las maderables”, comenta Alfredo Biasevich, presidente del Comité Forestal de la Sociedad Nacional de Industrias (SNI). “Pueden ir concesiones de castañas, servicios ambientales o ecoturismo. Pero aún no hay un contrapeso claro porque definitivamente el segmento maderable tiene mayor presencia”.

“Las actividades no maderables son aún complementarias y todavía no justifican inversiones considerables”, comenta. Biasevich agrega que, mientras el lado maderable no esté regulado de una manera razonable y no crezcan las exportaciones de este tipo, difícilmente, con iniciativas no maderables se va a rentabilizar una concesión.

-Alternativas-

El representante de la SNI comenta que existen entre 2,000 y 2,500 concesiones castañeras en Puerto Maldonado. Sin embargo, considera que en la actualidad no resultaría atractivo realizar estas inversiones pues el precio de este fruto ha caído considerablemente.

“Lo que sí puede empezar a reactivarse en Puerto Maldonado son los bonos de carbono. Ese tipo de inversiones pueden resultar interesantes”, puntualiza.

Serfor ha anunciado que ya existen fondos de inversión internacionales con interés en participar en futuras licitaciones con la finalidad de acceder al mercado de carbono.

El exministro de Agricultura, Juan Manuel Benites, destacó además que existen grandes empresas transnacionales que buscan compensar bosque deforestado por bosque protegido. “Estas compañías pueden estar interesadas en tener una concesión con fines de protección, con lo que consiguen una certificación que les permite darle mayor valor a sus productos”, indica.