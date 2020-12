El comercio exterior ha sido uno de los sectores golpeados por la crisis sanitaria y económica, no solo en el Perú, sino a nivel mundial. Sin embargo, será una de las actividades que podrían recuperarse mucho más rápido, según dijo la ministra del sector, Claudia Cornejo a Gestión. En cambio, el turismo, otra cartera a su cargo, todavía tendrá un camino largo antes de poder revertir su caída.

¿Cuál es la situación del sector exportador?

Aunque es cierto que ha habido un impacto negativo en el sector comercio exterior, como en todos los sectores, ya estamos viendo señales de mejora. En los últimos dos meses, el sector se empieza a recuperar, en ciertas áreas más que en otras; lo que nos hace sentir que veríamos una recuperación total hacia finales del 2021, a niveles precovid. En las tradicionales, los precios de los minerales se están recuperando, y la pesca. En el caso de las no tradicionales, el sector agrícola es uno de los que ha funcionado mejor; es un sector dinámico, que está ampliando el abanico.

¿En cuánto cerrarán las exportaciones este 2020?

Aun así no vamos a terminar creciendo, tendremos una caída de 20% este año (se espera superar los US$ 38,000 millones en exportaciones de bienes: US$ 25,800 millones en el sector tradicional y US$ 12,600 millones en las no tradicionales).

¿Esta caída será transversal en todas las regiones?

Hay algunas regiones del país en las que, a pesar de las dificultades que vivimos por la pandemia, sus exportaciones han crecido. Sobre todo regiones de la selva con distintos productos han visto un crecimiento interesante. Hay como 11 regiones que van a terminar el año con un intercambio comercial positivo.

¿Qué productos liderarán las exportaciones no tradicionales del país?

Estamos viendo que algunos productos, como los arándanos, están creciendo de manera interesante. Las frutas en general, la palta, la mandarina, la uva, así como el café y las hortalizas. Estos son los que están teniendo una mejor performance. Una perspectiva para el próximo año es que el sector agropecuario no tradicional va a seguir manteniendo una tendencia positiva, y en el caso de las no tradicionales -en conjunto- estamos viendo una especie de recuperación.

Como parte del Plan Nacional de Competitividad y Productividad se habló de crear un marco normativo para las zonas especiales de desarrollo (ZED). ¿Qué alistan desde el Mincetur?

Esto es algo que estamos trabajando en este momento justamente. Vamos a tener novedades próximamente con respecto de las zonas especiales de desarrollo. Lo estamos trabajando con distintas instituciones del Estado y vamos a tener una iniciativa que espero que podamos dar a conocer antes de fin de año.

Actualmente en las ZED no se paga impuestos. ¿Se planteará revertir esto?

Quisiera no adelantar aún, estamos trabajando para darlo a conocer. Pero, sí, estamos trabajando en coordinación con los otros sectores para hacer una propuesta integral al respecto, justamente orientada a lo que se menciona, verdaderamente con un beneficio mucho más aterrizado.

Turismo

¿Cuál va a ser el plan para impulsar el turismo interno?

Lima es el mayor emisor del turismo nacional, alrededor del 80% de los turistas salen de Lima a las regiones. Por lo que sería loco pensar que no vamos a estimular la salida de limeños hacia las regiones, es algo que tenemos que hacer. En esa línea, se van a trabajar campañas para el próximo año. Este año tuvimos una campaña para turismo interno llamada “Volver”, en redes sociales, el próximo año se continuará con campañas online.

Pero también hay turismo intrarregional e interregional. Y eso es algo en lo que queremos trabajar. ¿Qué estamos notando? A destinos como Tumbes y Piura están llegando turistas que pueden ser de La Libertad, Lambayeque, Cajamarca. Lo mismo en distintas regiones en el Perú.

¿Cómo trabajarán con las empresas de turismo?

Se está trabajando con la empresa privada para adaptar los paquetes turísticos. El perfil del turista nacional es distinto al del internacional. El turismo interno es importante. Alrededor de la mitad de los ingresos del turismo viene por el interno.

¿Cuáles son las expectativas en número de viajes internos para este año?

El año pasado se realizaron alrededor de 48 millones de viajes. La cantidad de viajes por turismo interno es bastante mayor que los viajes que recibimos de turistas internacionales. El gasto es menor, pero por volumen, por eso, representan la mitad de los ingresos del turismo. Este año diría que tendremos entre 14 y 15 millones de viajes, considerando lo que se logró en el verano del 2020. Y, para el 2021, esperamos 21 millones de viajes.

¿Y en turismo receptivo?

En el caso del turismo receptivo, la recuperación va a ser lenta. Pero vamos a trabajar campañas de mantenimiento y recordación del destino Perú. No vamos a abandonar, tenemos que hacer un trabajo de mantenimiento.

El año pasado se recibieron 4.3 millones de visitantes internacionales. Para el 2021 esperamos 1 millón; y este año esperamos llegar a 800,000, producto del inicio del año y últimas semanas del 2020.

Turismo. Tal como lo anunció Gestión ( 16.12.2020 ), la primera ministra, Violeta Bermúdez, dio a conocer que el Consejo de Ministros aprobó un DU que dicta medidas complementarias al financiamiento de la mypes del sector turismo, y otras medidas, como el sello en materia de seguridad e higiene para viajes seguros, el desarrollo de la campaña “Volver” y el programa Turismo Emprende.

- Esta semana esperan dar solución a cierre de Machu Picchu -

La ministra de Comercio Exterior, Claudia Cornejo, señaló que su cartera forma parte de una mesa de diálogo que está trabajando desde hace dos a tres semanas, en la cual participa el gobierno regional, las autoridades locales, el MTC, Mincetur y Cultura, para atender las demandas de la población que inició movilizaciones en Cusco, lo que devino en el cierre temporal del ingreso a Machu Picchu.

“Estamos trabajando sin parar. Espero que esta semana podamos llegar a una solución sobre este tema. El MTC ha tenido una participación activa con las empresas y a todo nivel. Ojalá podamos ya llegar a una solución, porque queremos que las mypes y la población local se beneficien de la actividad turística”, subrayó.

La siguiente sesión de la mesa de diálogo es el jueves (hoy), en Cusco.