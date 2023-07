Después de la salida de la concesionaria Chavimochic (OEC, ex Odebrecht y Aenza, ex Graña y Montero) del proyecto de irrigación Chavimochic III, el Gobierno Regional de La Libertad y el Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (Midagri) acordaron la estructuración de un nuevo contrato bajo la modalidad de concesión de Gobierno a Gobierno (G2G), con la finalidad de reactivar el proyecto que llevaba más de 7 años paralizado.

El pasado 13 de junio, la Cancillería lanzó la convocatoria internacional del proceso de adjudicación. El Midagri constituyó un Comité Técnico encargado de evaluar y seleccionar al Estado extranjero que será responsable de la provisión de bienes y/o servicios; ejecución de obras, así como la gestión, desarrollo u operación de proyectos que sean requeridos por la entidad.

A la fecha, los Estados de Japón, Hungría, Países Bajos y Canadá han mostrado su interés de participar en el proceso de adjudicación. Se estima que a finales del tercer trimestre del 2023 se firme el contrato G2G.

Midagri dijo a Gestión que todavía es necesario realizar la liberación de las interferencias en el Canal Madre y un potencial replanteo del trazo de este. El Gobierno Regional de La Libertad podrá tener un presupuesto actualizado del Canal Madre.

Respecto de la Presa Palo Redondo, este presupuesto será propuesto por la empresa o consorcio de empresas en el marco del acuerdo G2G, para luego realizar la evaluación situacional y estudios de ingeniería de la infraestructura existente, así como formular las recomendaciones de mejoras que podrían implementarse, optimizando el tiempo de la ejecución con el fast tracking, crashing o lean contruction.

¿Qué es el proyecto Chavimochic III?

Es un proyecto que pretende, a través de la ejecución de su tercera etapa, incorporar 63,000 nuevas hectáreas de tierras y mejorar las condiciones de riego en otras 48,000 hectáreas, lo que beneficiará a 32,375 familias de agricultores, generando más de 150 mil nuevos puestos de trabajo.

El objetivo principal es suministrar agua potable a la población de Trujillo , así como atender las demandas de agua de riego de 144,385 hectáreas de los valles del Chao, Virú, Moche y Chicama, utilizando el potencial hídrico del Río Santa.

De acuerdo al Consejo Privado de Competitividad, el proyecto está valorizado en en US$ 715 millones con otros US$ 31 millones para su supervisión. La Fase I del proyecto, valorizada en US$ 374 millones, se encuentra avanzada en un 70%.

La ejecución de los proyectos de riego emblemáticos, como es el caso de Chavimochic III, también permitirá impulsar las agroexportaciones peruanas, que el año pasado superaron los US$ 10,000 millones y cuyos artículos – principalmente frutas - llegaron a más de 150 mercados del mundo, siendo Europa y Estados Unidos, los que concentran el 70% de los productos peruanos.

