Jorge Solís, presidente de la Federación de Cajas Municipales de Ahorro y Crédito (Fepdemac), explicó a Gestión que los actos de violencia -como los ocurridos el sábado en Ilave- perjudican a los clientes, sobre todo a los micro y pequeños empresarios, tomando en cuenta que las Cajas Municipales “son las herramientas financieras de los emprendedores. Somos los que atendemos al sector más vulnerable de la población. En consecuencia, son atentados contra la propia población ” .

En el Perú existen aproximadamente 11 cajas municipales, cuyos propietarios -según lo establece la Ley 23029- son las municipalidades provinciales contando con autonomía financiera, económica y administrativa del poder local. A noviembre del 2022, Caja Arequipa es la que tiene una mayor participación de mercado en el otorgamiento de créditos directos (22.7%) seguido de Caja Huancayo (21.5%) y Caja Cusco (15.4%).

Justamente la toma de carreteras y protestas (sobre todo en las regiones de Cusco, Moquegua, Arequipa, Tacna, Apurímac y Puno) que se han maximizado en las últimas dos semanas, está afectando la cadena de pagos en la zona sur.

De acuerdo a datos de la SBS, las ratios de morosidad en el sistema de cajas -a noviembre 2022- bordeaba 5.92%. Siendo la Caja Sullana, Caja Tacna y Caja Paita las que tienen mayores índices de morosidad de 16.24%; 8.90% y 9.30%, respectivamente.

“ Solo el 50% de los clientes (de la zona sur) está pagando sus deudas . Lo que implica que hay problemas de solvencia para resolver obligaciones con el sistema financiero”, agregó. A lo que se suma que las proyecciones de colocaciones para el mes de enero están a la baja.

“ Solo se está colocando de lo previsto el 40% de créditos. El impacto tiene mayor incidencia en la zona sur, que están convulsionada, como son las regiones de Cusco, Puno, Ica -que está cercada- y Arequipa, una situación que afecta a la economía en general”, argumentó.

El impacto económico de la convulsión social está generando al país -de acuerdo a la Fepdemac- pérdidas por cerca de S/ 1,000 millones diarios. Ante ello se han planteado diversas medidas tanto a la SBS como al Gobierno, específicamente al MEF, para evitar que la situación se agrave.

Incluso -dice Solís- está en riesgo la campaña escolar especialmente en la zona sur.

“Hay poca expectativa por la campaña escolar. Prácticamente está campaña se ha perdido en el sur , la que empieza en enero, ya que las expectativas de los micro y pequeños empresarios del sector manufacturero, textil, entre otros, han decaído. Lo que estaban pensando producir, solo se está generando el 50%. El golpe es muy fuerte”, comentó.

-Lo que piden las Cajas-

Así, entre las medidas que se han solicitado se encuentran -por ejemplo- la reprogramación de los créditos de los deudores minoristas en por lo menos seis meses. Como se recuerda, en diciembre pasado, la SBS dio luz verde a aplazar el pago de créditos hasta por dos meses.

“Que está reprogramación no solamente alcance a los deudores que tengan una clasificación (crediticia) normal sino también para aquellos con clasificación CPP (cliente con problema potencial) debido a que, por los problemas que está viviendo el país, no han podido honrar sus deudas y han pasado a esta clasificación. Que no sea rectrictivo, sino amplio, entendiendo la situación que está viviendo el pais, para que alivie la economía de estas familias”, apuntó.

También se está solicitando que no se imponga, por estas reprogramaciones, provisiones “ya que afectaría los estados financieros de las Cajas Municipales”. A lo que se añade un apalancamiento de S/ 1,000 millones a favor de las Cajas Municipales para “profundizar el crédito” a las mypes.

Con ello -dice Solís- se podrá prestar a las mypes alrededor de S/ 10,000 millones para que sea utilizado como capital de trabajo . “Además de la compa de cartera, de por los menos S/ 5,000 millones, ya que la situación es muy complicada. Con ello se busca evitar que las mypes caigan en default”.

-Los actos de violencia-

Respecto a los actos de violencia registrados desde el último sabado sobre todo en la ciudades de Ilave y Yunguyo en Puno, con la quema de sedes usadas por Cajas Municipales, el representante de la Federación consideró que esta situación pone en riesgo la operatividad de estas agencias, ya que están en zonas de convulsión.

“La situación ha generado el cierre preventivo de estas agencias. Lo que hemos pedido es que se dote de seguridad a las entidades finacieras en estas zonas ya que son activos críticos”, indicó.

La convulsión social -añadió- estaría afectando a unos 100,000 clientes de Cajas Municipales, especialmente de la zona sur.

Por su parte, Guido Bayro presidente del directorio de Caja Cusco, una de las que han sido afectadas con la quema de su agencia en Ilave, comentó que el ahorro no está riesgo, por el contrario, está protegido por ley.

“Nosotros como entidad financiera, resguardamos el ahorro de los ciudadanos. Para mantener este resguardo requerimos seguridad para operar y seguir trabajando . En esta región, Puno, se ha replegado la policía en los cuarteles por el exceso de violencia y hay pueblos enteros que están abandonados como Desaguadero, Yunguyo, y pronto -de repente- Huancané. Hemos optado por suspender nuestras labores un par de dias para ver cuál es la reacción del Estado. Nuestos trabajadores en Puno no van asistir ni el lunes y martes”, explicó.

Esta situación -en el caso de Puno- está afectando a cerca de 500 trabajadores. Caja Cusco tiene en esta región aproximadamente 20 agencias.

“Nosotros tenemos la esperanza de que vuelva la paz ya que la Caja ha generado el desarrollo en momentos de paz (social). Cuando se produzca la paz, reactivaremos nuestras agencias, volveremos a colocar nuestros créditos, haremos la promoción de los emprendedores y sacaremos adelante a mucha gente”.

