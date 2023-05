La ley aprobada por el Congreso boliviano fue impulsada por el gobierno de Luis Arce para atenuar la escasez de dólares.

Con ello, el Banco Central de Bolivia quedó facultado para comprar oro a los productores locales y reponer así sus reservas internacionales, que en la actualidad rondan los 3,500 millones de dólares.

Esta ley permitirá “el fortalecimiento de las Reservas Internacionales, afectadas por causas exógenas como los efectos adversos de un conflicto bélico no previsto entre Ucrania y Rusia, y el consiguiente incremento del gasto de la importación de combustibles”, indicó hace unos días el presidente del banco central, Edwin Rojas.

Víctor Fajardo, profesor Investigador de Centrum PUCP, comentó a gestion.pe que Bolivia atraviesa una crisis económica, debido a decisiones que se han tomado en los gobiernos anteriores.

“A todo esto le empiezan a llamar la época Evista, de cuando Evo Morales fue presidente junto con todo este boom que hubo de las exportaciones del gas natural e hidrocarburos, cuando los precios internacionales se incrementaban y a todo este periodo le llamaban como un milagro económico”, sostuvo.

“Pero, por supuesto, como sucedió en el Perú, no es sostenible; y dentro de un modelo donde el tipo de cambio es fijo, donde no se puede hacer política monetaria, con un Banco Central que no puede responder ante lo que está pasando en la parte internacional, como por ejemplo la presión de las tasas de interés. Muchos países en Sudamérica empezaron a subir las tasas de interés, en línea con Estados Unidos, pero en el caso de Bolivia no se puede hacer porque maneja un tipo de cambio fijo”, agregó.

Uso de las reservas internacionales

El economista Juan Carlos Odar, director de Phase Consultores, explicó a gestion.pe que las reservas internacionales son activos en caso de necesidad. Una forma de preservar el valor del ahorro del país, en este caso del Banco Central.

“Lo que hay una discusión es cuál es el nivel óptimo de reserva, pero lo que claramente ocurre, y se dio en la pandemia, es que los eventos negativos aparecen súbitamente, no necesariamente son acotados. En ese sentido, preventivamente vale la pena tener un cierto nivel de reservar”, indicó.

En tanto, Fajardo señaló que la falta de política monetaria ha provocado la disminución de las reservas internacionales, junto con la parte fiscal que no se ha recaudado de manera efectiva. “Todo ello ha debilitado a las reservas internacionales, que se dan debido a las exportaciones que hace el país. Encontramos algunas estadísticas que de todas maneras vuelven a ese país vulnerable ante cualquier suceso que pueda pasar en el futuro”.

“Esto sucede en las crisis económicas, las personas tratan de refugiarse en las divisas más fuertes (...) Hay una mayor demanda y poca oferta, que es la que genera toda esta escasez de dólares”, subrayó.

¿Cómo impacta la situación de Bolivia a la economía peruana?

Los bolivianos se refugian en una moneda más fuerte para preservar sus ahorros y patrimonio.

Caen exportaciones a Bolivia. Empresas peruanas podrían verse impactadas.

Odar indicó que ante la escasez de dólares, Bolivia está viendo un refugio en la moneda peruana. “Eso no significa, necesariamente, que aprecie el sol, pero sí hay una manifestación de cómo se percibe la fortaleza del sol en otros países de la región, y cómo éstos pueden acudir al sol como una moneda refugio, para preservar valor en este contexto de crisis”.

Esta situación sería, agregó, un factor que ayudaría a preservar el valor del sol, “que se mantenga estable, en un nivel relativamente bajo. Pero, si por el lado de EE.UU. presionan al alza el tipo de cambio, esta mayor demanda de soles por parte de Bolivia, lo revertiría, podría haber cierta influencia. Lo fundamental es lo que pase a nivel global con el dólar”.

Otro efecto, detalló Fajardo es que si Bolivia continúa con escasez de dólares podría disminuir la demanda de algunos productos que se exportan desde Perúá .

Fajardo indicó que tendríamos que ver las exportaciones de Perú a Bolivia. “Los productos son no tradicionales, como harina de soya; entonces tendríamos que ver qué tanto se reduciría y podrían perjudicar al Perú”.

“Los problemas sociales que hubieron en el sur del Perú afectaron a Bolivia, entonces, de todas maneras la crisis de ese país podría afectar la demanda de las exportaciones peruanas y en ese sentido perjudicar a algunas empresas peruanas que se dedican a las exportaciones a ese país”, advirtió.

Y es que, si una familia boliviana ya no tiene dinero por la escasez de dólares, al final, no tendrá la capacidad de comprar, a pesar que haya la necesidad de productos. “Con esta crisis económica podría decidir no comprar esos productos”.

¿Qué opciones tiene Bolivia para salir de la crisis?

Para el docente investigador de Centrum PUCP, tienen que mejorar el modelo económico, “en el sentido que pueda el Banco Central hacer política monetaria”.

“Si es que las reservas internacionales se están disminuyendo y no van a poder sostener un tipo de cambio fijo o seguir dando subsidios, entonces, el modelo tiene que variar un poco”, comentó.

Fajardo aclaró que ello no significa que al país altiplánico le va a ir mal, sino todo lo contrario, con un modelo económico flexible donde también fomente la inversión internacional en el país. “Con estos cambios podrían ingresar más reservas internacionales y poder tener esta política monetaria más fuerte”.

“Podrían pasar de un tipo de cambio fijo a uno flexible donde también dentro del modelo económico se pueda fomentar la inversión internacional”, agregó.

Últimamente se viene hablando del Litio, ya no del oro, y se podría aprovechar la capacidad que tiene este recurso para mejorar las inversiones, tanto en Bolivia, como en los países sudamericanos. “Quizá no mandarlas como materia prima, sino refinada, con su valor agregado”.

Para el docente, más que buscar una solución de corto plazo, lo que debería hacer Bolivia es buscar una solución a largo plazo, “que se pueda sostener en el tiempo y no cometer el mismo error que se hacía años anteriores”.

¿Oportunidades para invertir en Bolivia? El director de Phase Consultores, podrían haber oportunidades para alguna compra de activos bolivianos, “pero, ¿cómo está el clima de inversión allá?¿es momento de invertir allá con todo el riesgo que hay?”.

