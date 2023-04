A la población boliviana no solo le preocupa la rápida reducción de las reservas, sino el hecho que desde febrero la cifra de reservas no ha vuelto a ser actualizada, oficialmente, hasta la fecha.

Del total de RIN reportadas en Bolivia a febrero, el 10.5% (US$ 372 millones) estaba en dólares (69% menos que en febrero del 2022), el 15.2% (US$ 538 millones) en Derechos Especiales de Giro (DEG), y el 73.5% (US$ 2,592 millones) en reservas de oro (físico).

Sin embargo, a la fecha, el país altiplánico ha agotado su efectivo disponible en dólares y usó el 99% de sus DEG, por lo que solo le queda intentar monetizar las onzas de oro en el mercado internacional.

Ante esta situación, el mercado informal (no regulado) de dólares se ha fortalecido rápidamente.

Meses atrás, este mercado ofrecía un tipo de cambio (venta) de 7.20 bolivianos por dólar, pero actualmente llega hasta los 7.70 o 7.80. Estas cotizaciones son mucho mayores al tipo de cambio oficial (tipo de cambio fijo) que rige en el país altiplánico.

Ese régimen cambiario fijo obliga a que el BCB o los bancos comerciales compren los dólares a 6.86 bolivianos -por unidad del billete verde- y los vendan a 6.96, refiere a Gestión el economista Carlos Delgadillo, profesor asociado de la Universidad Católica Boliviana San Pablo.

¿Cuál es la situación actual en Bolivia y quienes compran soles en ese país?

Jorge Akamine, presidente del Colegio Nacional de Economistas de Bolivia (CONEB), afirma a este diario que Bolivia está viviendo una corrida de dólares que no ha parado y que continuará.

Mientras estas medidas se discuten, muchos bolivianos ligados al sector del comercio están yendo a la frontera con Perú para cambiar sus bolivianos por soles, reveló.

“Lo que están haciendo los bolivianos es refugiarse en una moneda fuerte que les permita preservar sus ahorros y patrimonio. Asimismo, también se está practicando lo que se conoce como la triangulación monetaria. Es decir, los ciudadanos bolivianos cambian su moneda por soles, para luego de un tiempo poder comprar dólares sin perder riqueza”, manifestó Akamine.

En lo que va del año, el dólar baja en Perú 1.10%, de S/ 3.805 a S/ 3.765, es decir, el sol se aprecia frente a la divisa estadounidense en esa misma medida. De hecho, el sol es una de las monedas más estables de la región, según el Banco Central de Reserva (BCR).

De esta forma, ante la escasez de dólares en ese país, los bolivianos están recurriendo al sol como un medio para conservar el valor de su capital y evitar que este se reduzca en términos reales con la devaluación de su moneda, menciona Akamine.

Detalló que esta situación es similar a la vivida en años anteriores, cuando los argentinos compraban la moneda boliviana en la frontera con ese país para mantener su poder adquisitivo en medio de la escasez de dólares en la nación rioplatense.

“Los bolivianos, ante los problemas económicos en ese país y el control de su mercado cambiario, buscan preservar el valor de su capital o excedentes mediante la compra de dólares; pero, a falta de estos, optan por opciones como el peso chileno y el sol peruano, monedas que están entre las más estables de la región”, señala en Perú, el docente de la Universidad de Piura, Yang Chang.

Las adquisiciones de soles por parte de los bolivianos pueden tener algún efecto favorable en el mercado monetario peruano, opínó. Así, estimó que la demanda por soles en el extranjero se traduciría en ciertas presiones apreciatorias sobre el sol (baja del dólar en Perú), aunque en forma acotada.

¿Cuáles serían las implicancias de la demanda de soles en Bolivia para la política monetaria peruana?

Jorge Chávez, presidente ejecutivo de la consultora Maximixe, sostiene que la compra de soles por parte de ciudadanos bolivianos es un factor de demanda que se tendría que medir de cerca para tener una evaluación más exacta sobre su real repercusión en la política monetaria peruana.

Sin embargo, a priori, teniendo en cuenta el tamaño de la economía boliviana, su bajo nivel de reservas y su liquidez internacional, el impacto debería ser atenuado, por ahora.

¿Qué alternativas se barajan en Bolivia?

La nacionalización del gas natural en Bolivia en el 2006, marcó un punto de quiebre para su economía. Si bien estos recursos se usaron intensamente para programas sociales, no pudieron reponerse pues al alejarse los inversionistas extranjeros del sector gasífero, no hubo nuevas inversiones ni hallazgos del hidrocarburo. Las exportaciones de gas boliviano menguaron sensiblemente y provocaron un menor ingreso de dolares a ese país.

Ahora, para contrarrestar la escasez de dólares, el Poder Ejecutivo boliviano ha propuesto hasta tres medidas legislativas. La primera tiene que ver con la aprobación de un proyecto de ley en la Asamblea Legislativa para que se le permita al Banco Central vender sus reservas de oro en el mercado internacional. La segunda está pendiente, y consiste en la aprobación de créditos por hasta US$ 800 millones con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID). Y la tercera medida que se evalúa es un pedido de financiamiento al Fondo Monetario Internacional (FMI).