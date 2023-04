En febrero, el Banco Central dejó de publicar datos sobre sus reservas de divisas. En marzo tomó la inusual medida de vender billetes verdes directamente al público después de que las casas de cambio empezaran a quedarse sin ellos. Cuando la cola se hizo demasiado larga, el banco obligó a los bolivianos a reservar cita por Internet. La próxima disponible es en julio. Los inversores están asustados. Los bonos del Estado con vencimiento en 2028 han perdido casi la mitad de su valor desde enero.

La escasez de dólares se debe en parte al endurecimiento de los mercados financieros mundiales. Cuando la Reserva Federal empezó a subir los tipos de interés el año pasado, se hizo más difícil para Bolivia contraer deuda externa. Luego vino la guerra en Ucrania, y el coste anual de la importación de combustible se duplicó hasta superar los US$ 4,000 millones (o el 10% del PBI).

El Gobierno empezó a recurrir a sus reservas para apuntalar la moneda, que está vinculada a 6.96 bolivianos por dólar estadounidense desde 2011, y para subsidiar el combustible. Sin embargo, aunque la escasez de dólares del país se vio exacerbada por problemas a corto plazo, lleva mucho tiempo gestándose. El modelo económico de Bolivia está en quiebra.

A principios de la década de 2000, Bolivia experimentó un sólido crecimiento gracias a las exportaciones de gas natural. El presidente de izquierda elegido en 2005, Evo Morales, tuvo suerte. Poco después de su llegada al poder, las instituciones multilaterales condonaron la deuda a muchos de los países más pobres del mundo.

Los precios del gas se duplicaron hasta alcanzar máximos históricos en 2006. Esto permitió a Bolivia acumular las mayores reservas de divisas de su historia: pasaron del 12% del PBI en 2003 al 52% en 2012. El PBI real por persona ha crecido a la mitad desde 2005. Según el Banco Mundial, la proporción de personas que viven con el equivalente a menos de US$ 2.15 al día (una vez ajustada la inflación) cayó del 15% en 2005 al 2% en 2019. La inflación anual fue del 1.7% el año pasado, la más baja de la región.

Los expertos alabaron el milagro económico de Bolivia. Pero no era sostenible. El gobierno gastó gran parte de las ganancias inesperadas del gas natural en subsidios a los combustibles, en empresas estatales ineficientes y en apuntalar el tipo de cambio. Los precios del combustible han estado congelados desde 2005 a US$ 0.54 el litro, en comparación con el promedio mundial actual de US$ 1.31.

En 2006, Morales nacionalizó los inmensos yacimientos de gas del país. Las empresas privadas se vieron obligadas a firmar nuevos contratos con la empresa estatal, Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), y a ceder el control mayoritario. También pagan regalías que ascienden al 50% de la producción bruta. El Estado se lleva una parte de los ingresos de las empresas petroleras y de gas mayor que en ningún otro país de América Latina después de México, afirma Marcelo de Assis, de la firma de investigación Wood Mackenzie.

Estas políticas estatistas y populistas han inhibido la inversión. En 1999, tras la privatización del sector energético del país, las entradas netas anuales de inversión extranjera directa como porcentaje del PBI alcanzaron un máximo de 12%. En los últimos cinco años ha promediado 0.1%. En 2014 cayó el precio del gas y también la producción. La inversión anual en yacimientos de gas se redujo de más de US$ 1,000 millones en 2015 a US$ 300 millones el año pasado.

El gobierno se negó a ajustar sus políticas cuando cayeron los precios de la gasolina. En cambio, acumuló deudas y utilizó sus reservas para financiar sus costosos subsidios. La deuda pública se ha duplicado desde 2014 a la friolera de 80% del PBI, por encima del promedio regional y mundial, y peligrosamente alta para un país de ingresos medianos bajos. Un estudio de la Fundación Milenio, un centro de estudios, encontró que las ganancias de YPFB ocultaban pérdidas combinadas de las otras 62 empresas estatales de Bolivia que regularmente superaban el 4% del PBI.

Bolivia ha tenido déficits fiscales persistentes y grandes durante una década. El déficit es del 7% del PBI. El FMI espera que el crecimiento se desacelere a 1.8% este año. En 2021 Bolivia tuvo un superávit en cuenta corriente del 2% del PBI. Pero el FMI espera que esto se convierta en un déficit de 2.5% este año. Es poco probable que las reservas de Bolivia puedan compensar el déficit de financiación. Estos han caído de US$ 12,000 millones en 2012 a menos de US$ 3,500 millones. Solo US$ 370 millones de eso es efectivo, demasiado poco para cubrir incluso tres meses de importaciones. La mayor parte del resto es oro, que una facción de políticos en el gobierno no está dispuesta a vender. Es probable que la situación se haya deteriorado aún más desde que el banco publicó los últimos datos semanales en febrero.

Problemas de bombeo

En febrero, el gobierno aprobó leyes que alientan a los agricultores y cooperativas auríferas a vender dólares ofreciéndoles una mejor tasa de cambio. “La gente se asustó y pensó: ¿por qué el banco central está tratando de comprar dólares y qué pasará con el boliviano?”. dice un cambista en La Paz, la capital. Hace seis meses compraba US$ 3,000 por día y vendía la mitad de eso. “Hoy ni siquiera podemos obtener US$ 500″.

Los bolivianos están sacando sus ahorros, cambiándolos por dólares y guardándolos en casa. En la semana anterior al 12 de marzo, el banco central vendió al público US$ 24 millones. Otro cambista dice que cuando se acabaron los dólares los clientes comenzaron a comprar euros, reales brasileños, soles peruanos o pesos chilenos. Ahora también se le están acabando.

Sorprendentemente, el gobierno niega que exista un problema. El 11 de abril, Luis Arce, presidente y exministro de Economía de Morales, dio una rara entrevista en la que dijo que no había necesidad de devaluar el boliviano ni de eliminar los subsidios. Consultado sobre las optimistas proyecciones de crecimiento del gobierno para este año, que son más del doble que las del FMI, respondió: “Vamos a decepcionar nuevamente a los organismos internacionales… Me tranquiliza cuando dicen que vamos a caer, porque eso significa que vamos a crecer más”.

Un día antes, Arce se reunió con el sector privado por primera vez desde que llegó al poder en 2020. En lugar de inspirar esperanza, “la reunión sugiere que las cosas están realmente mal”, dice Gabriel Espinoza, exjefe del banco central.

Arce no tiene una salida fácil de la crisis. La producción de gas se ha desplomado en un tercio desde 2014. Alrededor de un tercio se vende a nivel nacional a precios inferiores a los del mercado, mientras que el resto se envía a Argentina y Brasil. Pero esas exportaciones cesarán en 2030, según un informe reciente de Wood Mackenzie. Esto se debe a que la producción disminuirá aún más.

Además, un oleoducto, que se extiende desde el segundo campo de petróleo y gas de esquisto más grande del mundo en el extremo oeste de Argentina hasta Buenos Aires, comenzará a operar en junio. Eso reducirá la necesidad de Argentina de importar el material de Bolivia. Si bien la demanda de Brasil continuará, Bolivia deberá concentrarse en abastecer el mercado interno con una producción cada vez más reducida. La inversión privada no se materializará pronto. La ley por la que YPFB debe tener una participación mayoritaria en cualquier empresa conjunta se incluyó en una nueva Constitución redactada en 2009.

Muchos dentro del gobierno esperan que el litio sea la respuesta a los problemas del país. Bolivia posee los mayores recursos de salmuera de litio del mundo. Pero, a diferencia de sus vecinos Chile o Argentina, aún no ha extraído litio del subsuelo a escala comercial. En enero, un consorcio de empresas chinas anunció un acuerdo de US$ 1,000 millones para producir litio en 2025.

Pero Beatriz Muriel, de Inesad, un centro de estudios de La Paz, duda que el litio pueda sustituir al gas como fuente de ingresos. Señala que las condiciones del acuerdo chino no se han hecho públicas, y espera que estallen protestas sociales si la población local no se siente justamente compensada. Esto retrasaría aún más la producción.

El gobierno quiere vender sus reservas de oro, valoradas en US$ 2,800 millones. Pero las luchas internas entre los partidarios de Morales y Arce, que están enfrentados, han provocado que la ley para vender las reservas no se haya aprobado desde que se presentó al Congreso hace más de un año.

Caos de materias primas

Otras dos fuentes dan un respiro a Bolivia. En primer lugar, sus obligaciones de deuda externa ascienden a un porcentaje relativamente bajo, el 30% del PBI, y en su mayoría se mantienen en condiciones favorables con prestamistas multilaterales. Gran parte de ellas no vencen hasta dentro de una década. Los ministros de Arce están en conversaciones con bancos de desarrollo para obtener préstamos adicionales.

En segundo lugar, la gigantesca economía informal del país proporciona un colchón contra un colapso, piensa Carlos Gustavo Machicado de la Universidad Católica de Bolivia. Más de dos tercios de los bolivianos trabajan en el sector informal, una de las proporciones más altas del mundo. Se estima que las ventas de contrabando equivalen a casi una décima parte del PBI.

Dado que el combustible en Bolivia es tan barato, gran parte se pasa de contrabando al extranjero y se vende a precios más altos. Muriel estima que tanto como la mitad de los US$ 3,000 millones que Bolivia exportó en oro el año pasado se introdujo de contrabando desde otros países y se exportó desde Bolivia, donde los impuestos a la exportación son más bajos. Esto significa que hay dólares flotando en la economía, pero no en las arcas del gobierno.

“Se avecina una crisis de balanza de pagos, como en 1982″, dice Machicado. Ese año Bolivia entró en una crisis que terminó en hiperinflación. Hoy los signos de presión financiera están por todas partes. En las calles de La Paz los oportunistas están vendiendo dólares a un precio muy superior al oficial. Los sindicatos negociarán aumentos salariales en mayo y exigen un aumento del 10%. Espinoza calcula que la inflación subirá al 6% para fin de año. Una cifra baja para la región, pero alta para el país. Esto podría generar disturbios. En Santa Cruz, en el este del país, han estallado protestas contra el Gobierno desde su llegada al poder. Es posible que Arce no pueda negar los problemas de Bolivia durante mucho más tiempo.

