Cabe precisar que hoy los empleados en planilla realizan un aporte del 10% de su remuneración a su fondo previsional, pero las autoridades y especialistas consideran que con el aumento de la expectativa de vida dicha tasa resulta insuficiente para generar una pensión razonable en la vejez.

Durante su presentación de Reporte de Información de junio este viernes, el presidente del ente emisor indicó que “si el afiliado quiere una pensión similar a su sueldo, son matemáticas: o aumenta su aporte, aumenta la edad de retiro”.

“Ahora, que sea el empleador, es lo mismo. Le descuentan el sueldo, pero la empresa está pagando el sueldo. La empresa podría pagarle menos, y hacer el aporte, como lo hace con EsSalud”, agregó.

A modo de ejemplo, Velarde dijo que EsSalud lo paga la empresa, pero es parte del sueldo del trabajador. “La gente percibe que lo paga la empresa, cuando en realidad se paga del sueldo del trabajador”.

Añadió que en México, el aporte previsional lo paga la empresa y no ha habido demanda de retiro de pensiones. “Cuando lo paga la empresa la gente no siente de lo están pagando y no están pidiendo retiro de pensiones”.

El titular del BCRP resaltó que para efectos de tener un sistema de pensiones más estable quizá la propuesta convenga. “Pero, teóricamente no hay diferencia quien hace el aporte, pero en percepción sí. Entonces, quizá sea mejor que lo pague la empresa. Como EsSalud”.

Y es que la reforma del sistema de pensiones aprobada por el Congreso establece que un incremento progresivo de la tasa de aportación en el sistema y la participación de los empleadores para el financiamiento de las prestaciones debe ser aprobado mediante ley a propuesta del Poder Ejecutivo, previo estudio actuarial a cargo de la ONP y SBS.

En la víspera, los CEO de las AFP que operan en el mercado se mostraron a favor de que el empleador realice el aporte a favor del ahorro previsional.

“Se debe aumentar la tasa de aporte porque es muy baja para los años que vivimos”, manifestó el CEO de AFP Habitat, Mariano Álvarez en el “Perú Markets & Investments Summit 2024″: La Reforma de Pensiones Peruana y las Perspectivas de las Inversiones en el Mercado Global, organizado por El Dorado Investments.

“Falta el aporte de los empleadores, quizás mitad y mitad”, expresó Aldo Ferrini, timonel de AFP Integra, en similar tenor que el CEO de Profuturo AFP, Ignacio Aramburú: “El aporte de los empleadores es importante”.

En tanto, su homólogo de Prima AFP, Galantino Gallo, manifestó que el incremento de la tasa de aporte debe tener conectividad con el empleador.

Para la SBS“dicha iniciativa resulta relevante y acorde con una visión de protección social de mayor alcance, que involucre una participación contributiva de los empleadores en consonancia a la que realizan los propios trabajadores, así como la que provee el Estado a través de sus pilares contributivos y semicontributivos”.

Pensión por consumo y pensión mínima

Julio Velarde también se refirió sobre la pensión por consumo. “Hay un costo de oportunidad. Estamos con déficit, con un bono de 10 años a 7.1. Imaginemos que la AFP gana 7.2% (de rentabilidad). No ha ganado nada. Ha acumulado la plata frente a lo que le ha costado. No hay que criticar una cosa marginal, pero no es fundamental”.

“La pensión mínima se debió establecer hace tiempo. Es un desbalance total porque el sistema público tiene pero el privado. Creo que es justo. Obviamente cuesta recursos, pero sí ha cotizado 20 probablemente supere el lumbral del sueldo mínimo”, indicó.