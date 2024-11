Las empresas peruanas podrán realizar actividades de comercio electrónico con China, sin necesidad de establecer una filial en el país asiático. Así lo informó la ministra de Comercio Exterior y Turismo, Desilú León, tras la firma del Protocolo de Optimización del Tratado de Libre Comercio (TLC) entre Perú y China.

“Esto beneficia a las pequeñas y medianas y microempresas que están listas y salen a exportar nuestros productos, pero si hacen comercio electrónico no van a necesitar constituir una empresa en China. Pueden hacerlo desde acá. Las facilidades permiten que el intercambio electrónico no esté gravado, que no necesiten poner una filial allá”, dijo en RPP.

Asimismo, la titular del sector encargado de dirigir las políticas de comercio exterior destacó que las exportaciones a los países del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC) están creciendo un 12.8% anual.

“Solo el año pasado al bloque hemos exportado más de 44 mil millones de dólares. A la fecha, entre enero y setiembre, hemos superado los 53 mil millones de dólares. Eso significa que nuestras exportaciones van en franco crecimiento”, consideró.

Finalmente, la ministra Desilú León destacó que existe una alta demanda de arándanos y las autoridades peruanas buscan impulsar la exportación de uvas frescas, paltas, mandarinas, cacao orgánico y café tostado.

El 32% del comercio peruano pertenece al mercado chino, convirtiéndolo en nuestro principal socio comercial. Entre enero y setiembre de 2024, hemos exportado bienes por un total de U$ 18,877 millones (10.5% más frente al periodo enero y agosto 2023), informó el Gobierno.

En los 14 años de vigencia del TLC con China, el valor de las exportaciones peruanas a ese país creció a un promedio anual de 12,8%. Los rubros no tradicionales que registraron mayor crecimiento promedio anual fueron: minería no metálica (+45,4%) y agropecuario, con productos como arándanos, paltas, uvas frescas (+25,5%).