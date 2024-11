En el marco del APEC CEO Summit y analizando esta coyuntura, Alonso Segura, presidente del Consejo Fiscal (CF), advirtió que el Perú incumpliría su limíte máximo de déficit fiscal por tercer año consecutivo en el 2025 . Esto se explicaría en un fuerte incremento del gasto y a una alarmante depreocupación del Gobierno por consolidar las cuentas fiscales. Además, se refirió sobre la aplicación de impuestos alrededor de las Zonas Económicas Especiales (ZEE), a propósito de la reciente inauguración del puerto de Chancay.

Octubre es el sexto mes consecutivo con el déficit en alrededor de 4% del PBI. ¿Cuán crítica es la situación para el panorama fiscal?

Las cifras fiscales preocupan y es algo que, como CF, venimos diciendo hace bastante tiempo. El año pasado se incumplió la regla fiscal y este año se va a volver a incumplir. La meta [de déficit] originalmente era 2% para este año, luego el propio Gobierno la modificó a 2.8% y estamos en 4.1%.En noviembre-diciembre, por un tema estacional, el déficit bajaría un poco, pero muy probablemente estaremos en alrededor de 3.6%, 3.7%. Es un desvío bastante significativo.

Y lo preocupante también es que se van recuperando los ingresos, que tendrán un rebote importante el próximo año; pero ese espacio se lo sigue comiendo un crecimiento en los gastos. El Gobierno no está haciendo lo que corresponde para poder consolidar las cuentas fiscales . Lo hemos dicho en múltiples comunicados, pero el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), el Gobierno, lamentablemente, no se dan por enterados.

En el detalle, justamente, se observa que los ingresos generales crecieron en un poco más de 4%, el impuesto a la renta creció a doble dígito, casi 15%, pero el déficit sigue creciendo. ¿Por dónde entender qué están viniendo este mayor ritmo de gastos?

Hay dos partidas de gasto que están creciendo particularmente fuerte. La primera es remuneraciones que, en octubre, creció a doble dígito también, más rápido que impuesto a la renta incluso. La otra es gastos de capital, una partida que, en principio, debería poder ralentizarse, pero es algo que el Gobierno no está haciendo. No solo no hay capacidad, parece que tampoco hay la intención de ajustar las cuentas fiscales .

Por los muy buenos precios de materias primas que hay este año, en el próximo habrá un rebote transitorio de recaudación muy fuerte, [a causa de] la regularización del Impuesto a la Renta. Entonces, este crecimiento muy fuerte va a hacer que el déficit se reduzca, pero también ya está en riesgo. Dada la magnitud del desvío, por más que se tenga una recaudación con un crecimiento histórico, es posible que, el próximo año, también se incumple la regla fiscal .

Y esto pone un escenario delicado para los siguientes años...

Aún si no se incumple, ese rebote es transitorio. El 2026, 2027 y 2028 va a ser muy complicado, prácticamente imposible, que el siguiente Gobierno pueda cumplir con la regla fiscal. Las decisiones del Gobierno del año pasado y este hipotecan la trayectoria fiscal de los siguientes cinco años. Es bastante preocupante y lamentable que el Gobierno no escuche y sobre todo no tome acción.

En la implementación de medidas para elevar la recaudación tributaria, desde la Sunat se anunció, en este año, la Tasa Netflix, también el perfil de contribuyenete, por mencionar algunas. ¿Son suficientes? ¿Hay espacio para poder hacer más? ¿Dónde está ese espacio?

Siempre es útil prestar atención a los dos lados de la ecuación: ingresos y gastos. Tener mayores impuestos donde hay espacios no gravados, siempre son bienvenidos. [Se debe tener una] fiscalización adecuada, no recargar a los contribuyentes, identificar dónde hay evasión, elusión, con medidas administrativas, utilizando informática. Todo ese poder de revisión de data que hay ahora debería ayudar a seguir recaudando más.

En el mediano plazo, hay que subir los ingresos. Lo cierto, sin embargo, es que en esta coyuntura no están conteniendo los gastos como se debería. Hoy es un problema más significativo de gasto. Se tiene que cuidar de las exoneraciones, que no nos sigan perforando del Código Tributario.

También está la aplicación de una tasa de impuesto a una eventual Zona Económica Especial (ZEE), más aún ahora con la inauguración del puerto de Chancay...

Aquí está la discusión de que algunos quieren una tasa de 0%, no de 30%, entre otros. Ahí, la verdad, no es ser fiscalista, pero hay que tener en cuenta que hay un acuerdo internacional entre países, de que la tasa mínima de renta, impuesta por la renta corporativa, debe ser 15%. Si tú gravas a estas empresas, que vienen de otros lados, con menos de 15%, los impuestos los van a terminar pagando, pero en su país. Vas a regalarle tributación a otros países. Una tasa de 15% parece razonable, que es la mínima internacional aceptada en este momento.

¿Un impuesto, entonces, de 15% desde un inicio?

Sí, para iniciar pon una tasa de 15%, pero pon condiciones: que sea para nuevas inversiones de escala, trayendo nuevas tecnologías. Sino el riesgo es de erosionar tu recaudación futura. No podemos enfrentar mayores pérdidas de recaudación. Entonces, realmente, hoy la tarea más importante es contener el crecimiento de gastos y no generar más perforaciones del Código Tributario que no se justifiquen .

Una tasa preferencial de 15% es bastante generosa. Lo que tienes ahí es ahorros, reducción de costos logísticos importantes, que es un incentivo grandote para las empresas, dales infraestructura, crea un hub, entre otros. Eso debe ser suficientemente atractivo como para que vengan las inversiones. No tienes por qué tampoco hipotecarte con tasas de 0% o 5%.

El APEC calzó con la inauguración del puerto de Chancay. ¿Cuánto contribuiría en la recaudación en los próximos años?

Es difícil poner un número, pero lo cierto es que hay una gran oportunidad. Tienes la oportunidad de convertirte en un hub logístico regional, no sólo en Perú, sino en uno regional. Por eso decía que no tienes que ir tan fuerte [en la tasa de una ZEE] porque tampoco hay evidencia de que rebajas tributarias, sean las que te induzcan mayor inversión o mayor generación de empleo. Son otras condiciones: la reducción de costos logísticos, transporte, ubicación estratégica, etcétera, ya van a estar ahí. La cosa es potenciarlos.

Para que realmente un nuevo aeropuerto, un nuevo puerto, te generen esas condiciones como para que empresas vengan tienes que buscar también condiciones regulatorias adecuadas, que los trámites sean ágiles, que sean fáciles para que el inversionista venga. No que se quede atorado con una tasa reducida, pero que no pueda sacar permisos, licencias o no haya infraestructura. Lo que se recaude puede servir también para ser buena infraestructura de conexión de la zona económica con el puerto, con Lima, con otros lados. Se necesita también recaudación para habilitar eso. Hay que ver esto de manera integral. Es importante para el país, es una oportunidad importante que no podemos desperdiciar, pero requiere trabajo, no simplemente que esté el puerto

SOBRE EL AUTOR Ricardo Guerra Vásquez Bachiller en Comunicación y Periodismo en la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC), especializado en economía, negocios, mercado laboral, políticas públicas, tributario, procesos concursales.