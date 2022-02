Solo hasta 31 de marzo está previsto que las empresas que comercializan alimentos envasados en el Perú usen los adhesivos (stickers) en el etiquetado de los octógonos.

Sin embargo, el Indecopi, a través de Comisión de Dumping, Subsidios y Barreras Comerciales No Arancelarias, concedió la medida cautelar solicitada por diversas empresas importadoras de alimentos y bebidas industrializados y la Cámara de Comercio de Lima contra la prohibición del uso de adhesivos para la consignación de advertencias publicitarias en sus productos.

Es decir, desde el 1 de abril solo las empresas que han formulado la denuncia pueden seguir comercializando sin problema con los octógonos adhesivos.

Luis Alonso García, socio del Estudio Echecopar, detalló que la exigencia del Gobierno de imponer la necesidad de no usar stickers o adhesivos en las etiquetas de los productos importados como alternativas es una barrera comercial no arancelaria y por lo tanto, una afectación al comercio.

La exigencia del uso de octógonos impresos fue establecida por el Ministerio de Salud, a través del Manual de Advertencias Publicitarias.

Gonzalo Bernal, socio del Estudio Echecopar, precisa que la medida cautelar no busca no aplicar las exigencias establecidas en la Ley de Alimentación Saludable, sino que trata de adecuarse y ponerse en línea de este marco normativo, usando los stickers o adhesivos.

En el caso de las demás empresas importadoras, que se verán afectadas por la prohibición del uso de adhesivos para octógonos en sus productos, Luis Alonso García indicó que podrán interponer una nueva denuncia solicitando como pretensión una medida cautelar.

Solución definitiva

La medida cautelar es una decisión temporal, por la que están a la espera de la decisión definitiva que confirme la misma Comisión de Dumping, Subsidios y Barreras Comerciales No Arancelarias del Indecopi, tras la denuncia presentada a fines del año pasado, comenta Luis Alonso García.

Confía que la decisión de la Comisión podría ser similar a la medida cautelar dado que, “con la medida cautelar se identifica que hay derechos que se están resguardando”, expresó.

El proceso definitivo debería conocerse a fines de abril, y una apelación a la decisión podría llevar este tema al Tribunal de Indecopi (Sala de Defensa de la Competencia).

Argumentos de defensa

Uno de los temas que se ha cuestionado es que las empresas proveedoras de alimentos y los importado han tenido el tiempo suficiente de adecuación para que el uso de los octógonos sea impreso en los envases y no un adhesivo.

Ante ello, Luis Alonso García comenta que el proveedor o fabricante extranjero no va a producir un sticker para el mercado peruano, es un tema del Estado, como su primera observación.

Además, añade que no se trata de tiempo, debido a que no existe en nuestra regulación local un acondicionamiento de los productos a granel, además de no existir un proceso interno de adecuación.

“Es un tema de mercado y de regulación, que no permite”, expresó.

No hay impedimento de ingreso

Consultado sobre si el uso de stickers generar problemas a la importación, Luis Alonso García detalla que este tema no es un impedimento en el ingreso al país, sino para la comercialización en el mercado.

“Algunas personas consideran que la Sunat podrían impedir el ingreso la mercadería por no usar el octógono impreso en los envases, pero el impedimento no está establecido en ello, sino en la comercialización”, expresó.

Remarca qué, junto a Gonzalo Bernal y Álvaro Gutiérrez, han establecido la estrategia de su defensa como barrera comercial no arancelaria.